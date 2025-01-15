Український ветеран і волонтер перепливають Атлантику, щоб зібрати кошти на реабілітацію військових

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Ірина Маймур
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Український ветеран-морпіх Іван Гаврилко і майстер-кораблебудівник Дмитро Резвой долають Атлантичний океан у межах експедиції Invictus Ocean / Row4Ukraine.

Про це повідомили на сторінці експедиції в соцмережах.

Мета подорожі — зібрати кошти на реабілітацію українських військових і нагадати світу про війну в Україні.

Команда подолала 1540 морських миль — це половина шляху до Барбадосу. Капітан Дмитро Резвой не лише автор ідеї, а й творець човна “Софія”, на якому триває подорож. Гаврилко та Резвой — давні друзі.

Експедиція почалася як українсько-британський проєкт. Однак наразі британська сторона вже припинила фінансування. Тож експедиції потрібні кошти для завершення маршруту, швартування човна та його транспортування до Європи.

Підтримати експедицію та зробити донат можна за посиланням.

Фото: Invictus Ocean / Row4Ukraine

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Опубліковано: 15 січня 2025
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