Український VR-тренажер для реабілітації військових отримав нагороду в Давосі
Український VR-тренажер VRNOW, розроблений IT-компанією Advin Global, отримав нагороду Global Impact Award на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Про це виданню Speka повідомили у компанії.
Цю нагороду вручають проєктам, що використовують технології для вирішення глобальних проблем. VRNOW — перший в Україні запатентований VR-тренажер, який допомагає військовим і цивільним із ампутаціями та порушеннями опорно-рухового апарату.
Тренажер застосовує технологію віртуальної реальності для відновлення рухливості, зменшення фантомного болю та розвитку нейром’язового контролю. Один із ключових режимів — Virtual Limb Mode — дає змогу людині "бачити" та "керувати" своєю втраченою кінцівкою.
Дослідження підтверджують, що VRNOW допомагає:
- Зменшити больовий синдром
- Поліпшити рухливість суглобів
- Відновити нейром’язовий контроль
VRNOW вже використовують у кількох реабілітаційних центрах України, зокрема в двох дитячих лікарнях. За допомогою тренажера курс відновлення пройшли понад 500 пацієнтів.
У грудні 2024 року VRNOW почав працювати в національній лікарні "Охматдит", допомагаючи дітям з ампутаціями відновлювати рухливість.
У майбутньому Advin Global планує:
- Інтегрувати VRNOW у державні протоколи реабілітації
- Розширити функціонал та додати нові середовища для тренувань
- Вийти на міжнародний ринок
Фото: Артем Чигиринський