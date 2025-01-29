Український VR-тренажер для реабілітації військових отримав нагороду в Давосі

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Ірина Маймур
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Український VR-тренажер VRNOW, розроблений IT-компанією Advin Global, отримав нагороду Global Impact Award на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це виданню Speka повідомили у компанії.

Цю нагороду вручають проєктам, що використовують технології для вирішення глобальних проблем. VRNOW — перший в Україні запатентований VR-тренажер, який допомагає військовим і цивільним із ампутаціями та порушеннями опорно-рухового апарату.

Тренажер застосовує технологію віртуальної реальності для відновлення рухливості, зменшення фантомного болю та розвитку нейром’язового контролю. Один із ключових режимів — Virtual Limb Mode — дає змогу людині "бачити" та "керувати" своєю втраченою кінцівкою.

Дослідження підтверджують, що VRNOW допомагає:

  • Зменшити больовий синдром
  • Поліпшити рухливість суглобів
  • Відновити нейром’язовий контроль

VRNOW вже використовують у кількох реабілітаційних центрах України, зокрема в двох дитячих лікарнях. За допомогою тренажера курс відновлення пройшли понад 500 пацієнтів.

У грудні 2024 року VRNOW почав працювати в національній лікарні "Охматдит", допомагаючи дітям з ампутаціями відновлювати рухливість.

У майбутньому Advin Global планує:

  • Інтегрувати VRNOW у державні протоколи реабілітації
  • Розширити функціонал та додати нові середовища для тренувань
  • Вийти на міжнародний ринок

Фото: Артем Чигиринський

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Опубліковано: 29 січня 2025
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