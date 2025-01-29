Український VR-тренажер для реабілітації військових отримав нагороду в Давосі

Український VR-тренажер VRNOW, розроблений IT-компанією Advin Global, отримав нагороду Global Impact Award на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це виданню Speka повідомили у компанії.

Цю нагороду вручають проєктам, що використовують технології для вирішення глобальних проблем. VRNOW — перший в Україні запатентований VR-тренажер, який допомагає військовим і цивільним із ампутаціями та порушеннями опорно-рухового апарату.

Тренажер застосовує технологію віртуальної реальності для відновлення рухливості, зменшення фантомного болю та розвитку нейром’язового контролю. Один із ключових режимів — Virtual Limb Mode — дає змогу людині "бачити" та "керувати" своєю втраченою кінцівкою.

Дослідження підтверджують, що VRNOW допомагає:

Зменшити больовий синдром

Поліпшити рухливість суглобів

Відновити нейром’язовий контроль

VRNOW вже використовують у кількох реабілітаційних центрах України, зокрема в двох дитячих лікарнях. За допомогою тренажера курс відновлення пройшли понад 500 пацієнтів.

У грудні 2024 року VRNOW почав працювати в національній лікарні "Охматдит", допомагаючи дітям з ампутаціями відновлювати рухливість.

У майбутньому Advin Global планує:

Інтегрувати VRNOW у державні протоколи реабілітації

Розширити функціонал та додати нові середовища для тренувань

Вийти на міжнародний ринок

Фото: Артем Чигиринський