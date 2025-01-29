Бандуристка Марина Круть виступила на легендарній американській радіостанції KEXP

Українська бандуристка та співачка Марина Круть виступила на легендарній американській радіостанції KEXP.

Про це Марина Круть повідомила у своїх соцмережах.

Вона стала третьою українською артисткою, яка отримала честь виступити на знаменитій радіостанції в США. До неї в студії KEXP виступали лише DakhaBrakha та Dakh Daughters.

Марина Круть представила українську музику широкій аудиторії, продемонструвавши звучання бандури у сучасному виконанні. На сцену вона вийшла у вбранні від українського бренду Starchak, який виготовляє одяг із матеріалів вторинного використання.

KEXP — це незалежна американська радіостанція, заснована у 1972 році. Вона відома у всьому світі своїми живими виступами, які транслюються на YouTube-каналі з понад 3 мільйонами підписників.

Фото: Марина Круть