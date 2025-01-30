Українські розробники запустили соцмережу для власників собак: які функції там є

Українські розробники з компанії Terenbro запустили платформу DogsNavigator для власників собак.

Про це пише dev.ua.

Йдеться про мобільний застосунок для тих, хто хоче більше спілкуватися з іншими власниками собак, планувати спільні прогулянки та ділитися досвідом.

Головні функції застосунку:

"Вийти гуляти" показує, хто зараз на прогулянці неподалік, і дає змогу домовитися про зустріч.

"Публікації" дає змогу ділитися фото й історіями про улюбленців і слідкувати за контентом інших користувачів.

Вебверсія пропонує додаткові можливості для взаємодії між власниками собак. Зокрема там є функції “Загублені собаки” та “Потрібен дім”.

За словами CEO Terenbro Ігоря Безеки, команда має великі плани щодо розвитку застосунку. У майбутньому DogsNavigator отримає інтеграцію з AI, що додасть нові розширені функції для користувачів.

DogsNavigator вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.