Українські розробники запустили соцмережу для власників собак: які функції там є
Українські розробники з компанії Terenbro запустили платформу DogsNavigator для власників собак.
Про це пише dev.ua.
Йдеться про мобільний застосунок для тих, хто хоче більше спілкуватися з іншими власниками собак, планувати спільні прогулянки та ділитися досвідом.
Головні функції застосунку:
- "Вийти гуляти" показує, хто зараз на прогулянці неподалік, і дає змогу домовитися про зустріч.
- "Публікації" дає змогу ділитися фото й історіями про улюбленців і слідкувати за контентом інших користувачів.
- Вебверсія пропонує додаткові можливості для взаємодії між власниками собак. Зокрема там є функції “Загублені собаки” та “Потрібен дім”.
За словами CEO Terenbro Ігоря Безеки, команда має великі плани щодо розвитку застосунку. У майбутньому DogsNavigator отримає інтеграцію з AI, що додасть нові розширені функції для користувачів.
DogsNavigator вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.
Фото: dev.ua; Daniela Kalwarowskyj/Unsplash
Опубліковано: 30 січня 2025
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