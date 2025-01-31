Шеф-кухар родом з України став зіркою соцмереж і відкрив ресторан у Мадриді

Шеф-кухар Еліас Досунму родом з України здобув популярність завдяки соціальним мережам, а згодом відкрив ресторан у Мадриді.

Про це пише NV.

Еліас Досунму народився неподалік Харкова, а в 14 років разом із родиною переїхав до Іспанії.

Зараз він має 9,6 млн підписників у TikTok, майже 5 млн на YouTube і 2 млн в Instagram. Завдяки стрімкому зростанню аудиторії Еліас увійшов до списку Forbes 30 до 30.

Його шлях до кулінарної слави почався під час пандемії COVID-19. До цього Досунму працював у сфері фастфуду, паралельно здобуваючи ступінь аерокосмічного інженера. Саме у 2020 році він почав знімати короткі динамічні відео з рецептами, використовуючи трендові техніки монтажу. Його контент швидко завоював увагу молоді та перетворив його на впливового фудблогера.

Заклад у Мадриді став втіленням кулінарної філософії Досунму, яка поєднує традиційні рецепти з сучасним підходом. В інтер’єрі можна побачити неоновий тризуб, а серед страв є як класичні світові хіти — французькі тости, корейський чорний бургер, лазанья та такос, так і натхненні українською кухнею позиції.

Окреме місце в меню займають чорні вареники з картоплею під назвою "Шматочки спокуси".

Раніше Досунму демонстрував українську кухню у своїх відео, дегустуючи борщ, гречку та узвар у київській "Пузатій Хаті".

Фото: REUTERS/Juan Medina