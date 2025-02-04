Український школяр створив ШІ-технологію, яка допомагає вивчати жестову мову

Десятикласник із Покровська Микита Теличко розробив інтерактивний словник, що допомагає вивчати жестову мову за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє “Суспільне Донбас”.

Юнак створив проєкт для конкурсу Малої академії наук. Торік у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів "InventorUA" він виборов перше місце в номінації "Стійкий життєвий простір".

Ідея у Микити виникла завдяки його молодшому брату Макару, який має порушення слуху та користується слуховими апаратами.

Технологія використовує комп’ютерний зір і відкриті бази даних для розпізнавання жестів через вебкамеру. Програма аналізує рухи, порівнює їх із зразками та визначає, наскільки правильно виконано жест. Для цього Микита застосував мову програмування Python, бібліотеку MediaPipe та базу даних WLASL, яка містить американську жестову мову.

Також школяр розробив математичну модель, яка вимірює положення фаланг пальців та адаптується до відстані користувача від камери. Свою розробку він тестував в Асоціації глухих у Великій Британії.

Науковими керівниками Микити стала учителька інформатики Покровської школи №9 Дар’я Литвин та старший викладач катедри автоматики і телекомунікацій Донецького національного технічного університету Гліб Ступак.

Зараз програма доступна лише на комп’ютері Микити в одному екземплярі, але він планує створити вебверсію, яка дозволить кожному вивчати жестову мову онлайн. Також юнак планує представити свій винахід на міжнародних конкурсах та продовжити дослідження у сфері штучного інтелекту.

Фото: “Суспільне Донбас”; Сергій Теличко/Facebook