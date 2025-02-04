Учасник гурту Nazva Павло Гоц долучився до лав ЗСУ

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Ірина Маймур
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Вокаліст і контрабасист українського гурту Nazva Павло Гоц приєднався до лав Збройних сил України.

Про це музикант повідомив у своєму Instagram.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", — написав він.

Де саме проходить службу та яку виконує роль, Гоц поки не розголошує.

Про мобілізацію музиканта також згадав його колега по гурту Ярослав Яровенко на церемонії вручення премії "Золота зоря Лірум", де Nazva здобула перемогу в номінації "Вибір слухачів".

"У Павла була мрія виграти і сказати спіч. Він щоразу готувався, писав величезний текст: іноді смішний, іноді як Павло вміє. І ось цей момент настав, але Павла тут немає. Він долучився до Збройних сил України", — сказав Яровенко.

Гурт Nazva заснували у 2019 році Павло Гоц зі Львова та Ярослав Яровенко з Горлівки. Музиканти визначають свій стиль як "альтернативний етно-арт хаос", поєднуючи автентичне українське звучання з сучасними аранжуваннями.

Фото: Павло Гоц

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Опубліковано: 04 лютого 2025
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