Арифметика холоду: як Тадао Андо змусив людей жити в бетоні — і їм сподобалося

Японця Тадао Андо називають starchitect — зіркою серед архітекторів. Його роботи порівнюють із дзен-буддизмом та хайку, а критики дивуються, як колишній боксер без архітектурної освіти може створювати подібні будівлі. Дар’я Нагорна розповідає, чому Андо для цього знадобилося лише дві складові — порожнеча та сонячне світло.

Тадао Андо народився в Осаці 1941 року — незадовго до того, як американська авіація перетворила значну частину японських будівель на попіл. Коли Андо був підлітком, він спостерігав, як тесля, що відновлював будинок, із ентузіазмом і кропіткою працею перфекціоніста щодня брався за своє ремесло. «Я подумав: “Він справді пристрасно ставиться до роботи. Це вражає". Якби мені довелося точно визначити момент, коли я усвідомив, що таке архітектура, то це був би він», — згадує Андо.

Жоден текст про Тадао Андо не обходиться без згадки про те, що він архітектор-самоук без профільної освіти. До проєктування будівель він професійно займався боксом: провів близько 12 боїв, але пішов зі спорту, бо вважав себе недостатньо вправним. Вже подумуючи над завершенням кар’єри, Андо знайшов нове захоплення — він побачив у книжковому магазині книгу корифея архітектурного модернізму Ле Корбюзьє (за його спогадами, він місяць накопичував гроші, аби її придбати).

Молодий Тадао Андо. Фото: DE SINGEL / Flickr

Собор Нотр-Дам-дю-О в Роншані. Фото: Evan Chakroff / Flickr

Андо часто запитують, чи потрібна архітекторові освіта, якщо можна було вчинити, як він. У 24 роки японець вирушив до Владивостока та Москви Транссибірською магістраллю, а далі — містами Європи та США. У інтерв’ю Vanity Fair Андо розповідав, що вирішальним моментом подорожі стало відвідування собору Нотр-Дам-дю-О в Роншані, який створив Ле Корбюзьє. Він побачив, як світло пробивається крізь прорізи в бетонній залі і м’яко ллється на спини парафіян.

Через майже 60 років, відповідаючи на питання, чи все ж таки потрібна профільна освіта, він скаже : «Архітектуру слід вивчати через концепти та її фізичне сприйняття». Андо ухиляється від прямої відповіді, але, судячи з усього, він вважає, що ні.

Порожнеча як будівельний матеріал

Після чотирирічної подорожі японець повернувся додому, де відкрив архітектурне бюро Tadao Ando Architects & Associates. Першим замовленням Андо, як виявиться, стало проєктування його ж власного офісу. Спершу будинок призначався для молодої родини, але, дізнавшись, що вони очікують двійнят, та відмовилася від проєкту через брак метражу. Але Андо продовжив будівництво і переніс туди офіс. Екстер’єр бюро — геометрична простота оголеного бетону, інтер’єр — складна тривимірна структура, утворена сходами і підвісними переходами, крізь які переливається світло, чия гра поглиблює простір.

Перший проєкт Андо — будинок Томішіма в Осаці. Фото: Kazunori Fujimoto / Flickr

Перше реалізоване замовлення Андо — ключ до його подальших робіт. У своїй практиці японець уникає декоративного оздоблення та надто складних текстур. Його головний інструмент — це бетон. Другий матеріал — це порожнеча. Порожнеча в архітектурі Андо стає полотном для динамічної гри світла, яка постійно трансформує простір.

Одна з найвідоміших будівель Андо розташована на острові Наосіма. Будинок Бенессе, пристосований для потреб музею сучасного мистецтва, має комплексну структуру. Сам музей розташований над землею, а готель, що прилягає до нього, на шість номерів знаходиться під землею і своєю конструкцією повторює овал. У центрі готелю — резервуар з водою, а зовні й над ним — ділянка з густою рослинністю, що звисає з краю.

Заглиблені під землю будівлі (Андо повторив цей прийом під час створення музею мистецтва Чічу в 2004 році), холодний бетон, мінімальна кількість вікон та пуристський мінімалізм, здавалося б, мали робити проєкти японця осередком дискомфорту. Але Андо конструює будівлі-парадокси: в його просторах хочеться не тільки бути, а й жити і мислити.

Готель будинку Бенессе на острові Наосіма. Фото: 663highland / Wikimedia Commons

Музей Чічу на острові Наосіма. Фото: Dan Conway / Flickr

Вони можуть нагадувати келію — кімнату, в якій майже нічого немає саме тому, що її мешканцю всього достатньо. Тому роботи архитектора порівнюють з хайку чи станом дзену — тріумфами простоти та скромності, в яких ховається глибина. Сам Андо кілька разів посилався на японську концепцію «ма» (間 — яп. «ніщо») — наповнену порожнечу, яку заповняє не предмети інтер’єру чи різноманіття форм, а світло та людські рефлексії. «Житло має бути санктуарієм. Воно має бути місцем, де ви розмірковуєте над життям», — казав він.

Нірвана посеред гори

Мабуть, найкращою вправою з екологічного будівництва для Андо стало замовлення житлового комплексу в 1980 році. Завдання звучало так: побудувати комплекс квартир на горі Рокко, ніяк не трансформуючи ландшафт. Складність полягала в тому, що гора мала нахил у 60 градусів.

Під час проєктування Андо звернувся до принципів архітектури метаболізму, яку сформулювали його японські колеги ще наприкінці 50-х. Архитектори напряму пропонували будувати в Японії з її малою площею і складною гірською структурою квартири-блоки — як LEGO. У разі потреби, нові блоки «нанизують» на статичне ядро з ліфтами, сходами і комунікаціями. Якщо необхідно збільшити площу, то на ядро монтують нові блоки. За таким принципом створювали знамениту і вже знесену вежу Накагін у Токіо.

Житловий комплекс Рокко в Кобе. Фото: Naoya Fujii / Flickr

Житловий комплекс Рокко в Кобе. Фото: Naoya Fujii / Flickr

Андо звернувся до подібної логіки: житловий комплекс повторює форму гори, а апартаменти розташовані один над одним каскадом — дах однієї квартири слугує терасою для наступної. Архітектура метаболізму виявилася не тільки утилітарною, а й витривалою: її антимонолітність допомгає будівлям вистоювати під час стихійних лих — комплекс Рокко продемонстрував це у 1995 році під час землетрусу потужністю 7,3 бала.

Землетрус перенесла ще одна будівля Андо — буддійський Храм Води на острові Авадзі. Стежка веде до великого ставка, який за формою нагадує квітку лотоса — символ буддизму. Зазвичай у сакральній архітектурі важлива концепція піднесення, тому шлях до храму йде вгору. Але Андо знову звертається до улюбленого прийому і розташовує священну залу внизу, під водою, а сходи до неї проходять через середину ставка. Це одна з небагатьох робіт японця, коли він поступається принципами не використовувати яскраві кольори та декоративні елементи. Зовні храм білий, внизу, в священній залі, усе наповнене теплим червоним і безліччю дерев’яних ґраток — як у класичних буддійських храмах.

Храм Води на острові Авадзі. Фото: Forgemind ArchiMedia / Flickr

Храм Води на острові Авадзі. Фото: Evan Chakroff / Flickr

Храм Води на острові Авадзі. Фото: Doctor Casino / Flickr

Андо ніколи не причисляв себе до японських дзен-буддистів, але виніс із філософії важливий урок: «Під час створення простору для людського життя, — каже він, — понад усе, я надаю перевагу створенню місця, де відбуватиметься діалог із природою. Це фундаментальна позиція моєї архітектури».

Там, де встає Сонце

«Суть архітектури в тому, щоб залишити щось наступному поколінню. Є будівлі, які вчать цінності життя через архітектуру і будівництво. Ось таку будівлю я хотів би залишити після себе. Я не кажу, що досяг мети, але я намагаюся», — казав Андо два роки тому.

Утім, на думку критиків, японець уже досяг цього.

Magnum opus Андо вважають не Музей сучасного мистецтва в американському Форт-Верті, де наче з води виростають п’ять масивних павільйонів, чи футуристичний, прорізаний круглими отворами, як швейцарський сир, театр Poly Grand у Шанхаї.

Музей сучасного мистецтва в Форт-Уерті, штат Техас. Фото: Thomas Hawk / Flickr

Театр Poly Grand в Шанхаї. Фото: MichelC+ / Flickr

Найвпізнаваніший твір Андо — найпростіший. Християнський Храм Світла в містечку Ібаракі неподалік Осаки будувався наприкінці 1990-х за умов вкрай обмеженого бюджету. На думку самого архітектора, саме тому він вийшов вражаючим.

У невеликому приміщенні Андо вирізав у бетонній стіні хрестоподібну щілину, через яку пробивається світло. Фасад із хрестом виходить на південний схід, де встає сонце — саме у той час, коли починаються служіння. Промені світла проходять через щілину і проєктують сяючий хрест у темному храмі, повністю позбавленому вікон.

«Світло, одночасно дивовижне й інтенсивне, лилося на спини людей у молитві. У цей момент я зрозумів, що це те саме місце, яке я шукав. Можна створювати архітектуру, просто слідуючи за світлом», — це слова Андо, але не про Храм Світла. Так він описував свій досвід, коли 60 років тому побачив Нотр-Дам-дю-О авторства Ле Корбюзьє.

Ці слова добре описали б і його головну роботу.

Храм Світла в Ібаракі. Фото: Evan Chakroff / Flickr

Храм Світла в Ібаракі. Фото: Hiromitsu Morimoto / Flickr

Допоки не пролунає гонг

Тадао Андо 84 роки. За останні десятиліття переніс три операції та втратив п'ять органів. Щоранку він виходить на прогулянку, працює чотири-п'ять годин, відвідує спортзал і читає перед сном. Так він робить щодня протягом останніх років. Сам Андо зізнається, що працює вдвічі менше, ніж звик.

Тадао Андо. Фото: Forgemind ArchiMedia / Flickr

Андо часто проводив паралелі між архітектором і боксером: обидві професії наповнені постійними битвами, в першому випадку — це ринг, а в другому — стіл із кресленнями. «Бокс потребує від боксера повної самовіддачі й самодисципліни, — казав японець. — Виснажливі тренування, виснаження тіла до межі, повна самовіддача на рингу — лише за таких екстремальних умов прокидається сила. В архітектурі те саме».

Наразі Андо працює над проєктуванням Національного музею в Ташкенті. У його бюро висять боксерські рукавички, підписані багаторазовим чемпіоном Евандером Холіфілдом. Андо не збирається йти з рингу.