Наші батьки нас приймають, хоча не знаю, наскільки розуміють, тому що в чужу голову все ж таки не влізеш. Батькам у будь-якому випадку важко, але відносини у нас з ними нормальні. Дітей сприймають як онуків з обох боків.

Коли розповіла своїй мамі про відносини з Катею, вона відразу запитала, чи щаслива я.

Після відповіді: "Так" сказала, що, значить, і вона щаслива за мене. У неї було тільки одне питання — як же діти. Я заспокоїла, що вони в планах, і це її, мабуть, порадувало. Вона прекрасно спілкується з Катею, ми разом їздимо відпочивати і ніякої напруженості не відчуваємо. Моя мама любить дітей і користується будь-якою можливістю їх побачити, провести з ними час. Хоча це складно, бо вона працює і живе в Маріуполі.

З татом як такої розмови не було — мої батьки в розлученні. Але він з часом сам все зрозумів. Теж іноді приїжджає в гості, няньчиться з онуками, не поділяє їх на "свій" — "не свій".

Усі мої родичі вже все зрозуміли та дізналися. Коли є діти, кота в мішку не сховаєш. Ніхто і слова поганого не сказав, спілкуватися з нами не перестали. Діти дружать з родичами.

Мама Каті перші пару років спілкувалася з нами досить відсторонено, не зачіпаючи тему того, що ми живемо разом.

Згодом відносини стали цілком хорошими й рівними. Тато відразу прийняв все, як є. З онуками спілкуються, всі сімейні свята разом, як і у більшості інших сімей. Діти чудово знають, що у них є бабуся і дідусь у Києві, а є бабуся і дідусь у Маріуполі. Всіх люблять і їх люблять у відповідь.