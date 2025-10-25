Частину Оксфорд-стріт у Лондоні зроблять пішохідною

У Лондоні перетворять частину Оксфорд-стріт на пішохідну зону, повідомляє Dezeen.

Понад кілометр однієї з найвідоміших торгових вулиць світу стане простором без авто — із громадськими зонами, терасами закладів та місцями для відпочинку.

Проєкт реалізують архітектурні бюро Hawkins/Brown і East. Hawkins/Brown розробить загальну концепцію всієї вулиці — від Мармурової арки (Marble Arch) до Тоттенгем-корт-роуд (Tottenham Court Road), а East відповідатиме за першу чергу реконструкції — ділянку між Орчерд-стріт та Грейт-Портленд-стріт.

Рання візуалізація, опублікована мером Лондона Садіком Ханом у 2017 році

До роботи долучаться також архітектурні бюро Gehl і Publica, які забезпечуватимуть додаткову експертизу з міського дизайну. Команди залучатимуть фахівців, що працювали над відомими пішохідними просторами світу — Times Square у Нью-Йорку, George Street у Сіднеї, Bond Street у Лондоні та Here East у Стратфорді.

Мер Лондона Садік Хан назвав оновлення Оксфорд-стріт «трансформаційним і амбітним» проєктом, який має оживити вулицю після спаду через пандемію та розвиток онлайн-торгівлі.

За інформацією Великої лондонської адміністрації (GLA), Оксфорд-стріт щороку приносить приблизно 25 мільярдів фунтів стерлінгів до економіки міста, але останніми роками втратила частину відвідувачів і орендарів.

Перші плани зробити вулицю пішохідною Хан представив ще у 2017 році, але тоді ініціативу заблокувала місцева влада Вестмінстера.

