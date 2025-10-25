Після пограбування Лувру частину коштовностей перевезли до Банку Франції

Ірина Маймур
Частину ювелірної колекції Лувру вранці 24 жовтня під охороною поліції перевезли до сховищ Банку Франції.

Про це повідомляє RTL.

Фото: Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Перевезення здійснювали непомітно, але з підвищеними заходами безпеки. Колекцію транспортували під моторизованим супроводом Префектури поліції Парижа — на відстань близько 300 метрів, що відділяє Лувр від сховищ банку.

Деталі операції не розголошують. За даними джерел, серед перевезених предметів — коштовності з Галереї Аполлона, яку пограбували 19 жовтня, а також цінності з інших частин музею.

Нагадаємо, що в неділю, 19 жовтня, музей екстрено зачинили після викрадення коштовностей. Грабіжники проникли до музею через вікно, використавши кран із підйомною платформою та дискову пилку. Пограбування тривало всього 8 хвилин, з яких менше 4 хвилин злодії провели всередині Лувру. Інцидент стався у Галереї Аполлона, де виставлені королівські коштовності. Спрацювання сигналізації привело охоронців музею до зали, що змусило зловмисників тікати, але крадіжка на той час вже завершилася.

Загалом було викрадено вісім предметів, два з яких вдалося повернути одразу, оскільки грабіжники лишили їх при втечі. Серед викраденого, яке оцінюють у €88 мільйонів, — діадема, кольє та сережки з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії, а також смарагдове кольє імператриці Марії-Луїзи й інші коштовності.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.

Опубліковано: 25 жовтня 2025
