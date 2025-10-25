Після пограбування Лувру частину коштовностей перевезли до Банку Франції

Частину ювелірної колекції Лувру вранці 24 жовтня під охороною поліції перевезли до сховищ Банку Франції.

Про це повідомляє RTL.

Фото: Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Перевезення здійснювали непомітно, але з підвищеними заходами безпеки. Колекцію транспортували під моторизованим супроводом Префектури поліції Парижа — на відстань близько 300 метрів, що відділяє Лувр від сховищ банку.

Деталі операції не розголошують. За даними джерел, серед перевезених предметів — коштовності з Галереї Аполлона, яку пограбували 19 жовтня, а також цінності з інших частин музею.

Нагадаємо, що в неділю, 19 жовтня, музей екстрено зачинили після викрадення коштовностей. Грабіжники проникли до музею через вікно, використавши кран із підйомною платформою та дискову пилку. Пограбування тривало всього 8 хвилин, з яких менше 4 хвилин злодії провели всередині Лувру. Інцидент стався у Галереї Аполлона, де виставлені королівські коштовності. Спрацювання сигналізації привело охоронців музею до зали, що змусило зловмисників тікати, але крадіжка на той час вже завершилася.

Загалом було викрадено вісім предметів , два з яких вдалося повернути одразу, оскільки грабіжники лишили їх при втечі. Серед викраденого, яке оцінюють у €88 мільйонів, — діадема, кольє та сережки з прикрас королев Марії-Амелії та Гортензії, а також смарагдове кольє імператриці Марії-Луїзи й інші коштовності.

ALERTE INFO - Vrai bilan du Casse du Louvre : 8 708 diamants, 34 saphirs, 38 émeraudes et 212 perles dérobés !



Un butin taillé pour la revente au détail...



Diadème en perles et diamants de l’impératrice Eugénie ; Grand nœud de corsage en diamants ; Broche dite «… pic.twitter.com/jXH6OW2LTb — Gabriel de Varenne (@G_deVarenne) October 19, 2025

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.