Режисер Йоргос Лантімос бере творчу паузу після виходу фільму «Буґонія»

Ірина Маймур
Грецький режисер і сценарист Йоргос Лантімос заявив, що після прем’єри фільму «Буґонія» планує зробити паузу в зйомках.

Про це повідомляє Collider.

Фото: Julie SEBADELHA / AFP

Режисер фільмів «Фаворитка», «Вбивство священного оленя», «Бідні створіння» та «Види милосердя» пояснив, що інтенсивні темпи зйомок виснажили його.

«Я більше не можу так продовжувати. Думаю, мені потрібна перерва. Раніше я вже це казав, але тепер серйозно — можете взяти з мене слово. Я візьму невелику паузу», — сказав Лантімос.

Новий фільм режисера «Буґонія» — це адаптація південнокорейської чорної комедії Save the Green Planet! режисера Чан Чжун Хвана. Сценарій написав Вілл Трейсі, відомий за стрічкою «Меню».

У головних ролях — Емма Стоун і Джессі Племонс. За сюжетом, конспіролог Тедді (Племонс) та його двоюрідний брат Дон (Айдан Делбіс) викрадають успішну CEO Мішель (Стоун), вважаючи її частиною інопланетної змови.

Фільм зняли у форматі VistaVision на великоформатну камеру Wilcam 11, яку оператор Роббі Раян знайшов спеціально для цього проєкту. За словами Лантімоса, такий формат створює ефект масштабу навіть у закритих просторах.

Лантімос зазначив, що працював над стрічкою паралельно з роботою над «Бідними створіннями» та «Видами милосердя», але тепер хоче «перезавантажитися».

«Буґонія» вже вийшла у вибраних кінотеатрах, а 31 жовтня стартує в прокаті по всьому світу.

Опубліковано: 25 жовтня 2025
