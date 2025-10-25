Режисер Йоргос Лантімос бере творчу паузу після виходу фільму «Буґонія»
Грецький режисер і сценарист Йоргос Лантімос заявив, що після прем’єри фільму «Буґонія» планує зробити паузу в зйомках.
Про це повідомляє Collider.
Режисер фільмів «Фаворитка», «Вбивство священного оленя», «Бідні створіння» та «Види милосердя» пояснив, що інтенсивні темпи зйомок виснажили його.
«Я більше не можу так продовжувати. Думаю, мені потрібна перерва. Раніше я вже це казав, але тепер серйозно — можете взяти з мене слово. Я візьму невелику паузу», — сказав Лантімос.
Новий фільм режисера «Буґонія» — це адаптація південнокорейської чорної комедії Save the Green Planet! режисера Чан Чжун Хвана. Сценарій написав Вілл Трейсі, відомий за стрічкою «Меню».
У головних ролях — Емма Стоун і Джессі Племонс. За сюжетом, конспіролог Тедді (Племонс) та його двоюрідний брат Дон (Айдан Делбіс) викрадають успішну CEO Мішель (Стоун), вважаючи її частиною інопланетної змови.
Фільм зняли у форматі VistaVision на великоформатну камеру Wilcam 11, яку оператор Роббі Раян знайшов спеціально для цього проєкту. За словами Лантімоса, такий формат створює ефект масштабу навіть у закритих просторах.
Лантімос зазначив, що працював над стрічкою паралельно з роботою над «Бідними створіннями» та «Видами милосердя», але тепер хоче «перезавантажитися».
«Буґонія» вже вийшла у вибраних кінотеатрах, а 31 жовтня стартує в прокаті по всьому світу.