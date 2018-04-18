Не сказала б, що до Ісламу я була релігійною людиною. Безумовно, я не заперечувала існування Господа, але дотримуватися будь-якої релігійної практики навіть не наважувалась.

Іноді православні звичаї викликали у мене відторгнення.

Так відбувалося через те, що люди з мого оточення, які називають себе вірянами, просто нерозумно слідували бабусиним забобонам, прикриваючи це релігією. Мене це страшенно дратувало.

Я багато працювала в мусульманських регіонах і була оточена мусульманками, причому дуже різними — вкритими, непокритими та нерелігійними зовсім. Тоді я зрозуміла, що покрита дівчина теж може бути красивою і, власне, так і є.

А міркувати про свою релігійну ідентичність почала набагато раніше. Мені з дитинства були цікаві місця і люди, які так чи інакше пов'язані з ісламською культурою. Не можу знайти якийсь "поштовховий" момент — цей інтерес завжди був частиною мене.

При цьому мої батьки — християни, але до церкви ходять тільки на Великдень і Різдво.

Практикувати намаз [щоденна п'ятиразова молитва — БЖ], читати Коран і дотримуватися більш скромного способу життя я почала менш як рік назад, але саме рішення зріло довго. Остаточно зрозуміла, що воно правильне, коли дізналася, що стану мамою — це було найкращим напуттям і натхненням. Мені здалося, що народження дитини підсумовує певний етап у житті. В тому числі, етап роздумів, пошуків себе, сенсу життя і сенсу перебування людини на Землі.

Ритуалу прийняття Ісламу у мене не було.

Я попросила поради, і мені пояснили, що шахду [свідоцтво про віру в Аллаха — БЖ] можна промовити вдома самостійно. Головне — щиро вірити в те, що говориш. Перед цим я багато спілкувалася з мусульманами в інтернеті, зависала на форумах, де ісламські вчені та духівництво з різних країн роз'яснюють ті чи інші моменти, пов'язані з життям мусульман.

У мене є бажання вимовити шахду ще раз, якось по-особливому, і головне — в присутності чоловіка.