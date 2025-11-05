У Києві створили мапу із 200 місць, де потрібні наземні переходи

Ірина Маймур
Громадська організація «Пасажири Києва» разом із «Доступно.UA» та U-Cycle оприлюднила перелік із майже 200 локацій, де треба облаштувати наземні переходи.

Вони мають замінити або продублювати наявні підземні й надземні переходи, які часто є недоступними для маломобільних груп населення або незручними для щоденного використання.

Більшість таких локацій — на вулицях із регульованим рухом, а 39 — на світлофорних перехрестях. Переглянути карту можна за посиланням.

Також раніше громадські організації U-Cycle, «Доступно.UA», «Рада з урбаністики Києва», Urban Crew й «Пасажири Києва» вже формували перелік із 95 додаткових наземних пішохідних переходів, які потрібно облаштувати в місті. Переглянути перелік можна на окремій карті.

Рішення про обов’язкове дублювання всіх підземних і надземних переходів наземними Київрада ухвалила ще у 2022 році. Також державні будівельні норми, що стосуються вулиць і доріг, зобов’язують облаштовувати регульовані наземні переходи біля зупинок громадського транспорту.

У 2023 році Департамент транспорту КМДА затвердив перелік із 49 першочергових переходів. Їхній перелік можна подивитися на онлайн-мапі. Десять із них уже реалізували, ще один очікується цього року. Два — біля метро «Університет» і на перетині вулиць Велика Васильківська і Скоропадського — досі блокує поліція.

Фото: Yana Kovalyova / Unsplash

Опубліковано: 05 листопада 2025
