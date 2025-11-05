Біля Сартра або Моррісона: Париж розігрує місця для поховання на історичних цвинтарях

Влада Парижа запустила унікальну лотерею, що пропонує містянам шанс отримати місце для поховання поруч із такими легендарними особистостями, як Оскар Вайлд, Едіт Піаф чи Франсуа Трюффо. Про це пише BBC.

Ця схема є пілотним експериментом, ініційованим у відповідь на запит самих парижан, що прагнуть взяти участь у відновленні занедбаних похоронних пам'ятників на історичних цвинтарях: Пер-Лашез, Монпарнас і Монмартр.

Кладовище Пер-Лашез у Парижі. Фото: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons

На кожному з трьох кладовищ до розіграшу пропонуються 10 старих надгробків, які потребують ремонту. Вартість кожного пам'ятника становить €4 тисячі. Схема має на меті знайти компроміс між повагою до мертвих та наданням жителям можливості бути похованими у межах міста, оскільки паризькі кладовища майже заповнені ще з початку XX століття.

Переможці лотереї, до участі в якій допускаються лише жителі Парижа, зобов'язані відновити придбаний пам'ятник протягом шести місяців, зберігши його оригінальний вигляд. Крім того, вони мусять придбати ділянку для поховання поруч. Найдорожча ділянка обійдеться у понад €17 тисяч (безстрокове користування), а оренда на 50 років коштуватиме близько €5 тисяч. Розіграш відбудеться у січні, подати заявку можна на сайті мерії.

Ці кладовища стали популярними туристичними напрямками, значною мірою завдяки тим, хто там похований. На Пер-Лашез спочивають Джим Моррісон, Едіт Піаф, Оскар Вайлд, Марсель Пруст і Фредерік Шопен. На Монпарнасі поховані письменники Жан-Поль Сартр, Сімона де Бовуар, Семюел Бекет, співак Серж Генсбур і прах акторки Джейн Біркін. На Монмартрі — художник Едгар Дега, письменник Еміль Золя та режисер Франсуа Трюффо.