Студія «Ґіблі» вимагає від OpenAI припинити використовувати її контент для навчання ШІ

Японська асоціація CODA, до якої належать Studio Ghibli, Square Enix, Bandai Namco, Toei, Sony Music Entertainment Japan та інші великі медіакомпанії, надіслала до OpenAI офіційну вимогу: припинити використання їхніх творів для навчання моделей штучного інтелекту без дозволу правовласників.

Про це пише Futurism.

Засновник Studio Ghibli Хаяо Міядзакі. Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

У листі, надісланому 27 жовтня 2025 року, асоціація зазначає, що відеомодель Sora 2 генерує контент, який «близько нагадує японські зображення або твори». На думку CODA, якщо конкретні об’єкти, захищені авторським правом, відтворюються або створюються подібним чином, це може становити порушення авторського права — зокрема, у процесі машинного навчання, коли для тренування моделей використовують захищені дані.

В асоціації також розкритикували підхід, за яким правовласники самостійно мають заявляти про відмову від використання їхнього контенту (систему opt-out). За японським законодавством, підкреслюють у CODA, попередній дозвіл обов’язковий для будь-якого використання творів, захищених авторським правом.

Паралельно із цим зверненням уряд Японії також закликав OpenAI забезпечити захист національного контенту від «несанкціонованого копіювання». Міністр науки Мінору Кіучі назвав аніме та манґу «незамінними культурними скарбами», а керівник цифрової трансформації Масаакі Таіра заявив, що держава може вдатися до обмежень, якщо компанія не відреагує добровільно.

У відповідь генеральний директор OpenAI Сем Альтман публічно заявив, що компанія працює над удосконаленням інструментів контролю для правовласників. Зокрема, йдеться про можливість заборонити генерацію окремих персонажів чи стилістик у відеомоделі Sora 2.

«Нас вражає глибокий зв’язок користувачів із японським контентом», — написав Альтман у блозі після запуску Sora 2. Водночас він зазначив, що OpenAI прагне удосконалити політику захисту прав інтелектуальної власності.

OpenAI офіційних коментарів щодо листа CODA поки не надала.