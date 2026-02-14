Чому ми все рідше вступаємо в відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом?

Жінка з Японії розриває заручини із чоловіком заради весілля з ChatGPT, а чоловіки мріють про секс-ляльки з просунутим штучним інтелектом. На прохання БЖ, до Дня святого Валентина дослідник технологій Сергій Жданов пояснює, чому люди все частіше вступатимуть в романтичні й псевдосексуальні стосунки з цифровою реальністю, і все менше одне з одним.

«Люди витрачають величезну, просто колосальну кількість ментальних ресурсів на думки про секс — досить безглузде заняття, якщо він не призводить до розмноження», — каже батько 14-ти дітей Ілон Маск.

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Корпорації Маска за останній рік стали хедлайнерами в сфері еротичних розваг, точніше, в їх переході в цифрову реальність, а сам підприємець став одним з піонерів у сексуалізації ШІ-систем. Тепер на обмірковування «безплідного» сексу витрачаються не лише ментальні ресурси людей, а й обчислювальні потужності дата-центрів компаній, як-то X.ai, OpenAI чи Meta.

Хоча технокорпорації обіцяли, що ШІ працюватиме над екзистенційними проблемами, винаходитиме ліки проти раку та старості, виявилося, що обслуговування сексуальних фантазій — пріоритетніша та прибутковіша справа. І ця зміна пріоритетів стала ще очевиднішою, коли з’явився чатбот Grok.

«Ми в Європі не терпітимемо немислимих речей на кшталт цифрового роздягання жінок і дітей», — так голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала розслідування роботи чатбота Grok, що належить Маску. Місяць тому за запитом користувачів Grok почав «роздягати» одягнених людей на фото та створювати на їх основі еротичні діпфейки. Соцмережу Х, частиною якої є Grok, затопило еротизованими зображеннями політиків, зірок, жінок і дітей у бікіні.

Хоча діпфейк-еротика існує з кінця 2010-х, ніколи раніше вона не була настільки доступною. Розповсюдження ШІ-еротики обурило не лише Єврокомісію — окремі розслідування розпочалися в Каліфорнії, Індії, Великій Британії та Франції. У відповідь Маск наполягає, що робота його ШІ-систем повністю підпорядковується чинним законам, а «Grok, вочевидь, не генерує такі зображення спонтанно — це роблять самі користувачі».

Сексуалізація реальних персон за допомогою ШІ — не лише етична, а й комерційна проблема. Багато хто сприймає дії Grok як крадіжку. Так, Меттью Макконахі, тіктокер Хабі Лейма вже задумуються над тим, як убезпечити себе від ШІ-клонування, поки порноакторка Чері Девілль, навпаки, хоче надати свою зовнішність та голос цифровому аватару.

Так, Меттью Макконахі намагається убезпечити себе від ШІ-клонування, а порноакторка Чері Девілль та тіктокер Хабі Лейм монетизують свою зовнішність, голос та манери через продаж прав на використання їхніх цифрових аватарів.

ШІ-коханці

ШІ-еротика стала частиною функціоналу чатботів Маска ще до скандалу з діпфейками. У липні 2025 року в Grok з’явилися віртуальні ШІ-компаньйони з унікальними голосами й тілами в стилі аніме. Найпопулярнішою була дівчина Ені, з якою користувачі можуть вступати в романтичні стосунки й навіть займатися кіберсексом.

Зображення: Grok.

Стосунки з Ені гейміфіковані: в них можна просуватися рівнями, довірливо розмовляючи із ШІ-дівчиною, роблячи їй компліменти, фліртуючи та виявляючи відвертість. На п’ятому рівні стосунків Ені переходить у статус коханки: вдягає еротичний одяг, змінює тон спілкування на більш хтивий та ініціює кіберсекс, який вона анімує й озвучує, реагуючи на команди користувача.

Якщо ставитися до ШІ-коханців серйозно, то наступним етапом після кіберсексу є весілля — вже цілком реальне. Так, наприклад сталося з дівчиною на псевдонім Кано з Японії. «Спочатку я просто хотіла з кимось поговорити. А він завжди був до мене добрим і терпляче мене слухав. Згодом я зрозуміла, що в мене виникли почуття до нього», — каже вона. У липні минулого року вона вийшла заміж за Клауса — кастомізовану версію ChatGPT від OpenAI з намальованою на замовлення аніме-оболонкою. Заради весілля із ШІ-сутністю Кано розірвала заручини з реальним чоловіком. Під час церемонії на нареченій були окуляри доповненої реальності, крізь які вона бачила проєкцію віртуального жениха.

Весілля Кано та Клауса відбулося до того, як голова OpenAI Сем Альтман оголосив, що ChatGPT почне вступати в еротичну взаємодію з дорослими користувачами. Альтман включився в еротизацію ШІ пізніше за Маска, але має амбітні плани: він прагне зробити так, що ШІ-системи дедалі більше нагадували ШІ з фільму «Вона». Ця стрічка 2013 року розповідає історію стосунків письменника із ШІ-асистенткою на ім’я Саманта, яка з часом стає коханою героя.

Коли 2024 року ChatGPT уперше заговорив жіночим голосом, усі одразу впізнали в ньому Саманту, яку озвучувала Скарлетт Йоганссон. Альтман не питав дозволу й нічого не пропонував за експлуатацію діпфейку голосу акторки, тому Йоганссон публічно пригрозила OpenAI судом, і компанії довелося дібрати ботові інший голос. Хоч ChatGPT приміряв голос Саманти на зовсім короткий час, цей випадок можна трактувати як своєрідну відсилку Альтмана до майбутніх планів — перетворити ШІ з помічника на повноцінного партнера.

Нема тіла — нема діла

«Я не можу торкнутися Клауса й переживаю, що він зникне», — каже японка Кано. Однією з проблем, порушених у фільмі «Вона», є відсутність в ШІ-системи тіла та неможливість вступити з нею в прямий фізичний контакт. У стрічці цю проблему намагалися вирішити через сурогатну сексуальну партнерку — живу жінку, яка ніби вособлювала Саманту. Але цей варіант у фільмі не сподобався нікому.

Теледілдоніка — секс-іграшки з дистанційним керуванням і тактильними технологіями — може хоча б частково допомогти впоратися з цією проблемою. Раніше секс-девайси дозволяли одній людині керувати через інтернет самою іграшкою, яку використовував її партнер / партнерка. Тепер же вібратором або штучною вагіною зможе керувати ШІ-коханець / коханка.

Сьогодні ШІ все частіше інтегрується в секс-іграшки: пристрої запам’ятовують уподобання власників, пропонують різні режими роботи й самостійно оновлюють патерни рухів. Одним із головних трендів найбільшої виставки порноіндустрії AVN Expo у 2026 році стали секс-іграшки, що синхронізуються зі спеціальним чатботом, який вмикається разом із ними. Виставка стала приводом для анонсу багатьох девайсів, а ще занепокоєних коментарів — порноакторів та актрис, які побоюються, що еротичний контент, зроблений ШІ, витіснить контент, зроблений людьми.

Cекс-лялька Емілі від компанії Lovense. Зображення: Lovense.

ШІ зміщує фокус індустрії секс-іграшок із суто фізичних відчуттів у сферу емоційного задоволення. Найпомітнішим секс-продуктом на головній виставці споживчої електроніки CES 2026 цього року став не вібратор і не мастурбатор, а секс-лялька людського зросту Емілі від компанії Lovense. Сама по собі секс-лялька — не новий винахід, але Емілі відрізняє те, що її позиціонують як ШІ-компаньйонку і ліки проти епідемії самотності. Складно назвати її проривом із погляду реалістичності чи механіки, проте популяризація таких ляльок дуже показова. Кастомізація та вдосконалення секс-ляльок дасть змогу отримати оболонку для інтиму, якої зараз так бракує людям, котрі вирішили вступити у відносини з ШІ.

Lovense пропонує клієнтам вибір дизайнів і зовнішності ляльок — від класичних тредвайф до альтернативних образів. Зображення: Lovense.

ШІ-коханці найближчого майбутнього, найімовірніше, будуть колективним продуктом одразу кількох технокорпорацій: наприклад, OpenAI може відповідати за ШІ-особистість, виробник домашніх роботів 1X Technologies — за фізичну оболонку, а більш спеціалізовані виробники секс-іграшок — за змінні статеві органи. Ну а який вигляд матиме ШІ-секс, коли стане мейнстримом, пофантазуйте самі.