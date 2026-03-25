Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів

У київській «Студії72» раз на місяць проводять ветеранські фотодні. Запрошені фотографи безкоштовно знімають ветеранів — наодинці, з близькими чи побратимами. Показуємо ці світлини та розповідаємо, як влаштована ініціатива.

«Студію72» у липні 2025 року відкрили фотографи Валентин Кузан і Саша Маслов. Відтоді тут встигли провести п’ять ветеранських фотоднів. Ця ідея безпосередньо пов’язана з історією життя засновників.

Валентин Кузан — портретист і документаліст, а також ветеран. Під час служби був фотокореспондентом служби зв’язків із громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Власне, до цієї бригади й відсилає назва студії. До повномасштабного вторгнення Кузан розвивав проєкт Cultprocess, у рамках якого знімав українських митців, а також співпрацював з Ukraїner.

Валентин Кузан. Фото з бекстейджу зйомок

Саша Маслов. Фото з бекстейджу зйомок

Саша Маслов — українсько-американський фотограф із Харкова, відомий портретними й документальними проєктами та співпрацею з міжнародними медіа. Познайомилися вони на Донеччині: Кузан тоді служив у бригаді, а Маслов приїздив знімати її бійців. Згодом знайомство переросло в співпрацю.

Простір від початку задумували не лише як фотостудію, а також і як місце для ветеранських ініціатив, майстер-класів та інших подій. Тож намір проводити фотодні для ветеранів виник органічно.

«Я ініціював цю подію, бо сам ветеран і знаю, що соціалізація в цивільному житті, пошук середовища, місця, де можеш зустрітися з такими, як сам, увага суспільства, нові кар’єрні можливості — це актуально», — розповідає співзасновник студії Валентин Кузан.

Віра, розвідниця. Фото: Сергій Коровайний

Максим, позивний Психолог. Фото: Юлія Веселянська

Маргарита, позивний Шу. Фото: Саша Луніна

Андрій, позивний Коуч. Фото: Саша Луніна

За його словами, команда виходила з простої думки: «Достойні люди повинні мати достойні фото». Як саме учасники використають ці знімки — для роботи, фіксації свого стану, рефлексії, соціалізації чи ще будь для чого, — кожен вирішує сам. Проєкт підтримало українське представництво Fujifilm, тому на додачу до звичайних знімків ветерани одразу отримують і швидкі, зроблені на Instax.

«Ми надаємо простір також для розмов серед своїх, що є важливим елементом процесу, але цілком добровільним. Тож можна прийти лише по фото й одразу піти», — додає Кузан.

Одна з особливостей ветеранських фотоднів — на них щоразу запрошують різних фотографів, хоча самі Маслов і Кузан також знімають. У студії пояснюють: так вони не лише дають ветеранам можливість отримати портрети, а й збирають навколо себе спільноту фотографів, готових працювати із цією темою.

Всеволод, позивний Філін. Фото: Юлія Веселянська

Дарія. Фото: Юлія Веселянська

Сергій. Фото: Юлія Веселянська

Артем. Фото: Влада Романенко

Серед тих, хто вже долучався до ініціативи, були й військові у відпустках, і цивільні фотографи, що знімали чи планували знімати на тему війни. А саме: Саша Луніна, Сергій Гавришкевич, Сергій Коровайний, Влада Романченко, Марія Петренко, Данило Проскурін, Даша Тендітна, Юрій Стефаняк, Антон Федоров, Роман Кетков, Олег Переверзєв, Юлія Вебер, Христина Кулаковська, Тетяна Романенко, Данило Фурса та інші. Команда також відкрита до заявок від фотографів і постійно доповнює список учасників.

Від літа минулого року в межах фотоднів знімали не лише ветеранів, а й нинішніх військових, які мали змогу відвідати студію. Також фотографували людей, що повернулися після полону, ветеранів із ПТСР і тих, хто користується протезами.

«Я дуже радий, що вони роблять цей невеличкий крок до того, щоб відкриватися і створювати для себе нагоду подивитися на себе по-новому. Фотографи, яких ми запрошуємо, працюють делікатно й безпосередньо водночас, поважаючи приватність, але й заохочуючи відкритість», — каже Кузан.

Фото з бекстейджу зйомок

Фото з бекстейджу зйомок

Він наголошує, що ветерани мають бути видимі й почуті в суспільстві.

«Я бачу, як у людей зі спільним досвідом вмикається кнопка “свої”, і дуже тішуся, що ми можемо бути своїми для людей, які захищали країну. Це для нас честь», — додає він.

«Студія72» розташована на вул. Євгена Чикаленка, 14. Слідкувати за новинами щодо фотоднів можна на Instagram-сторінці студії.