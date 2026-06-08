Косплей, меми та супергерої: яким був FANCON 2026 у Києві

У Міжнародному виставковому центрі 6–7 червня відбувся FANCON 2026 — найбільший фестиваль попкультури в Україні, що об'єднав геймерів, косплеєрів, колекціонерів коміксів та K-pop спільноту. Фотограф Сергій Сівяков зняв найцікавіших персонажів цієї епічної події спеціально для БЖ.

Цього року фестиваль зібрав близько 40 тисяч відвідувачів, а їхній середній вік склав 23 роки. Програма розгорнулася на семи сценах і охопила все: від кіберспорту й реслінгу до зони українського дубляжу та Алеї художників.

Серед закордонних зіркових гостей на фест завітали актор Міккі Льюїс («Зоряні війни», «Доктор Хто»), реслер Velveteen Dream та Маул Косплей — офіційний косплеєр «Відьмака». Були там і українські митці, зокрема режисер Любомир Левицький, співачка Юля Юріна, а також письменники Максим Кідрук і Павло Дерев’янко.

На події провели Cosplay & K-Pop Cover Dance Show із рекордним для України призовим фондом та вперше облаштували окрему Алею косплеєрів для спілкування з фанатами. Окрім шоу, FANCON мав і благодійну місію — спільно з блогером OLDboi тут збирали кошти на потреби 3-ї окремої штурмової бригади.