Рекап «Дому дракона»: 5-та серія, 3-й сезон

Хто вбиває Золотих плащів? Чому в епізоді з’являється аж п’ять претендентів на престол? І чому в Рейніри (знову) великі проблеми? Відповідаємо на питання в рекапі. Подивитися новий епізод можна на MEGOGO.

Вже три епізоди сценаристи ховають Еймонда Таргарієна, і ось нарешті показують, що він робив увесь цей час — переважно спав. Після поранення Еймонд перебуває в замку Харренхол, і його нарешті знаходить корона — лейтмотивом серії виступають кілька невдалих спроб найманців королеви Рейніри прикінчити його.

Узагалі, це, мабуть, єдина містична сюжетна лінія всього сезону — Еймонд залишається під наглядом харренхольської відьми Аліс Ріверс, яка сховала пораненого у своїх покоях. Найманці королеви прибувають до замку один за одним, і там їх особисто зустрічає відьма, читає їм лекцію про похмуру історію Харренхола, а потім, у стилі родини Адамсів, лякає до смерті.

Зображення: Theo Whiteman / HBO

Тим часом сама Рейніра виступає головним цапом-відбувайлом цього епізоду: Еймонд не вбивається, королівська скарбниця майже спустошена, еліта незадоволена, місто Трощетон захоплене. Додається й нова проблема — і тут у серіал вперше вводять детективний сюжет — хтось убиває Золотих плащів, елітних гвардійців корони.

Утім, є людина, яку принижують ще більше за Рейніру — це її попередник на троні, король-утікач Ейгон II. У минулому рекапі ми припустили, що безжальні до Ейгона сценаристи нарешті зжаляться — за 50 хвилин екранного часу його змусили жити плі-о-пліч із простолюдинами, лизати брудні черевики і виносити помиї. Цього разу сценаристи таки змилувалися — Ейгон зустрічає Тиланда Ланністера, який пропонує королю допомогу. І, здається, вперше за весь сезон він повірив, що може повернути собі престол.

Зображення: Theo Whiteman / HBO

Тим часом підбивають фундамент для, здається, нової масштабної битви. Ормунд Гайтауер, один із головних противників Рейніри, зміцнює захоплений ним Трощетон, очікуючи військ Рейніри під його стінами. Він розмовляє зі своїм племінником Дейроном Таргарієном, якого оголосив королем у минулій серії, і демонструє юнакові щойно викарбувані монети, на яких зображено його обличчя — ще одне свідчення серйозних намірів Ормунда зробити Дейрона королем.

Утім, у Дейрона з’явився ще один конкурент — Гелена Таргарієн, колишня королева і дружина/сестра Ейгона II, знову вагітна. Нагадуємо, що в «Домі дракона» навіть зародок становить небезпеку в майбутній боротьбі за престол. На Залізний трон претендує вже п’ять Таргарієнів.

Зображення: Kevin Baker / HBO

Як це розуміти?

Епізод «Нескорені, незламні, непохитні» демонструє загострення проблем у таборі «чорних» — ніколи ще Рейніра не здавалася такою слабкою та беззахисною. Війна дісталася Королівської Гавані (Золотих плащів вирізають), зрадники оточують королеву з усіх боків. Важлива тема епізоду — розгубленість королеви перед обличчям богів, які, як вона вважає, бажали її сходження на трон, але тепер чомусь залишили її в найтяжчу годину. Оточення, звісно ж, відчуває слабкість Рейніри, а для монарха не може бути нічого гіршого. Час на боці Гайтауерів — тепер очевидно, що «зелені» мають реальний шанс на перелом у війні.

Третій сезон «Дому дракона», до завершення якого залишилося три епізоди, готує підґрунтя для подальших битв і смертей. Серед «зелених» налічується вже чотири гіпотетичні королі, які можуть скласти (та й уже складають) конкуренцію Рейнірі. І нехай один із них поки що росте в животі Гелени, однак навіть він є величезною проблемою для королеви.

Зображення: Theo Whiteman / HBO

Що буде далі?

Цей епізод мав одну сюжетну лінію, яка нагадувала паломництво Мойсея — рицар Крістон Коль, що виступає за «зелених», водить колами лісу свою понівічену армію, яка тепер більше схожа на партизанський загін. Коль ще представляє небезпечну силу, проте сам навряд чи зможе загрожувати «чорним». Урятувати його зможе лише зниклий Еймонд верхи на дракониці Вхагар — і, судячи з усього, так воно й буде.

Алісента з Геленою спробують вибратися з-під варти Рейніри — тепер разом з ними третім бранцем стає майбутня дитина Гелени, яка також може претендувати на престол через 15-20 років. Щодо Рейніри, то її напевно зрадять, і неодноразово — тут можна навіть не вгадувати хто, оскільки претендентів на роль зрадника хоч греблю гати. Здається, поразка вже спіткала королеву.

Ейгон має стати однією з головних проблем Рейніри. Здається, він зможе зібрати військо і піти в бій хоч на Королівську Гавань. Але до цього ще далеко — наразі головною силою «зелених» залишається Ормунд Гайтауер. Битва за Трощетон має бути непомірно кривавою — і якщо Ормунду вдасться взяти в ній гору, тоді коронація Дейрона в столиці вже не здаватиметься неможливою подією.

І останнє: щось ми зовсім забули про драконів. Здається, саме час вивести їх в авангард серіалу.