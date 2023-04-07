Студент коледжу мистецтв створив фотопроєкт про автентичні буковинські криниці

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Марія Іващук
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Студент Вижницького коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка

Іван Мудрак досліджує та фіксує на фото архітектуру й традиції Буковини. Про свої знахідки в експедиціях він розповідає в Instagram.

Мудрак створив проєкт «Бабин бучок» під час повномасштабного вторгнення, щоб зберегти традиції та показати ідентичність рідного краю. Зокрема, він вивчає оздоблення криниць, пише Birdinflight.

“Життєдайним атрибутом кожної вулиці села є криниця. Краяни з особливою пошаною ставляться до них, це помітно за їх доглянутістю й оздобленням. Сучасний декор дещо відрізняється від традиційного через вплив низки історичних та культурних факторів. Як правило, майстер у селі виготовляв цимбрині не лише собі, але й сусідам, родичам та знайомим. Так і поширився певний стиль оздоблення у кожному селі”, – розповідає Мудрак.

Криниці найчастіше фарбують у червоний, синій і жовтий кольори. Прикрашають традиційними для Буковини символами: пташками, квітами, худобою, рослинними й геометричними візерунками, а аткож сакральними символами в техніці наскрізного прорізування.

Дашок прикрашають геометричними виїмками, хрестиками або рослиноподібними формами.

У прикордонних селах Сторожинеччини та Глибоччини також збереглися криниці-журавлі.

Раніше ми писали про те, як чернігівські волонтери відновлюють дерев'яний фасад 100-річної садиби.

Фото: Birdinflight

Опубліковано: 07 квітня 2023
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