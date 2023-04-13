GlobalLogic представила біонічні протези та дефібрилятори, створені в Україні

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Марія Іващук
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IT-компанія GlobalLogic презентували інноваційні розробки у сфері медичних технологій на міжнародному форумі Unbroken у Львові, повідомляє IT Expert.

Українські інженери долучені до проєктів ключових медичних компаній, які охоплюють майже 10% світового ринку охорони здоров’я.

На форумі GlobalLogic представила, зокрема, систему моніторингу стану пацієнта через «хмару». Розробка дозволяє збирати інформацію про стан пацієнта й передавати її у хмарне сховище, потім дані передаються у медичну систему лікарні.

Також українські інженери створюють софт для обладнання для донації крові і «розумні» дефібрилятори для цивільних та військових. Програмне забезпечення проводить первинну діагностику організму хворого та визначає необхідність використання дефібрилятора.


Це важливо, адже під час процедури дефібриляції через організм людини проходить струм з напругою від 4000 до 7000 Вт, що є травматичним, тому проводити такі дії без нагальної потреби протипоказано.

Також інженери представили новітню розробку стартапу Allbionics.ai — біонічний протез руки, що завдяки сенсорам зчитує команди з м'язів руки користувача та дозволяє виконувати різні хвати та рухи.

Стартап використовує технології 3D сканування кінцівок для виготовлення індивідуальних кріплень та протезів, які підходять для кожного пацієнта з урахуванням його анатомії.

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Опубліковано: 13 квітня 2023
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