7 закладів з затишними терасами, що вже працюють

Горіховий сад, таємні дворики та італійські місця з живою музикою.

Підготували добірку ресторанів та кафе Києва з затишними терасами, що вже розпочали роботу.

Не просто терасу, а “горіховий сад” 22 квітня відкрили в Cafe Marco при Sophia Hotel Kyiv, що розташований поруч з Софійським собором.

Свою кухню тут називають авангардною версією класики і у весняному сезоні пропонують нові страви та коктейлі. В меню є окремі розділи сніданків та обідів: яйця “Рояль” – 340 грн, “Чікен-Київ” салат - 315 грн, пісний борщ з білими грибами - 195 грн.

Адреса: вул. Софіївська, 19

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Блакитний будиночок Kitchen&Garden знаходиться на ВДНХ, а його літня тераса розташована просто в яблуневому саду: тут можна посидіти за столиком або повалятися в гамаці.

Для садоводів-любителів є квіти, рослини в горщиках та предмети декору. І, звісно, сюди варто прийти по смачну каву та десерти.

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1

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La Fabrique

Французька пекарня з одним з найбільш «інстаграмних» фасадів у місті. Тераса на вулиці вже працює: тож саме час прийти сюди за сніданком з круасанами, кіш-лореном або французьким цибулевим супом.



Класичний французький сніданок - 265 грн, сендвіч з куркою та беконом - 205 грн, кіш з козиним сиром - 175 грн.

Адреса: Бульварно-Кудрявська, 19

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Заклад, що народився з любові до вулиці, де мешкає його засновниця.

З початком нового сезону тут відновлюють традицію квіткових ярмарків та «сніданків в клумбах».

Пригощають вином та кавою. В меню – пироги, круасани та салати, які, кажуть, треба їсти мінімум втрьох.

Адреса: вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9

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Тераса “бару для лінивих гурманів” AM Bar заховалася у дворі кремезного будинку біля Бесарабки.

Тут готуюь азійський фьюжн. До речі, цього місяця анонсували нове, смачне й недороге меню. І, звісно, коктейлі та настоянки. Навіть з доставкою додому.



Коктейль White Negroni (100 мл) - 180 грн; коктейль Prospector (500 мл) - 900 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 6

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Ресторан “Італієць із Бейрута” знаходиться на Подолі, але його тераса з живою музикою та квітами захищена від міського шуму та зачаровує атмосферою Середземномор’я. До речі, тут регулярно дають концерти живої музики.

Готують страви ліванської та італійської кухонь. Є безліч традиційних закусок, піца та паста, кебаби та шаверма. Деякі позиції меню: бабагануш – 289 грн, піца “Маргарита ді Буфало" – 325 грн, дорадо по-сіцілійські – 449 грн.

Адреса: пров. Ярославський, 1/3

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Тераса ресторану Satori – тихий куточок посеред галасливого Києва, де можна скуштувати цікаві страви зі всього Середземномор’я.

Є устриці, стейки та піца за стародавнім рецептом.

В меню: крем суп із грибів з маринованим трюфелем та пармезаном – 215 грн, бургер з телятиною – 355 грн, шатобріан з трюфельним соусом – 595 грн. Для кожної страви експерти ресторану порадять найкраще вино.