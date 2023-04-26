Для створення затишку: 10 українських брендів авторської кераміки

Ми зібрали добірку українських брендів авторської кераміки з піалами для чаю, свічками, підставками для аромапаличок і тарілками, розписаними вручну, які допоможуть створити затишок вдома.
Dyka ceramics – це молодий бренд, створений у 2019 році українською художницею Анною Литвинович у маленькому закарпатському селі, де Анна зупинялася в пошуках натхнення. Краса Карпат і життя поруч із природою спонукали її опанувати ремесло кераміки та надихнули дівчину на створення власного бренду.
Dyka ceramics втілює у виробах естетику природних форм і матеріалів, підносячи красу недосконалості.
“Цікаві первісні форми, приємні та незвичайні на дотик фактури, об’єкти, вкриті сітками тріщин, або хаотично розсипані краплі глазурі, текстура кори дерев та моху, надруковані на глині”, – так описує свої вироби майстриня.
В Dyka ceramics є піали, свічки, чавани для чаю матча, чайники.
Вартість: свічки – 800-900 грн, чаван – 1400 грн, піала – 700 грн
Ірина Литвинчук створює керамічний посуд для чаювань. На сторінці майстрині можна знайти піали з відбитками листя, гайвань для заварювання, катакучі для матча. Усі сети натхненні красою природи: лісом, океаном, скам'янілостями, мохом та навіть пліснявою. Сама майстриня каже, що цей посуд створений для медитативного підходу до життя.
Вартість: піали – від 370 до 980 грн (залежить від партії)
Засновниця The Art Room Ceramics Ольга Круглик усе життя займалася творчістю. А в 40 років пішла на курси кераміки, що перетворилось згодом на власну справу майстрині.
Бренд виготовляє підставки під аромапалички, мильнички-долоньки, тарілки, чашки, підсвічники тощо.
Вартість: підставки-долоні – 260-300 грн, чашка (380 мл) – 480 грн
Київський бренд кераміки, який заснувала культурологиня Ольга Ольховська. У своїх роботах майстриня поєднує любов до ботанічної ілюстрації та казкових мотивів.
В асортименті Tatli можна знайти тарілки з копіями відомих картин, блюдечка з квітковими тризубами та серію робіт “Русні п..да”.
Вартість: тарілки – 500-800 грн
Засновниці бренду сестри Яна та Мар’яна кажуть, що кераміка була присутня в їхньому житті з самого дитинства, адже їхня мама працювала художником на заводі, де виготовляли керамічний посуд і часто брала дівчат з собою.
“Завжди було цікаво дивитись за масштабним процесом заливки, замивки, глазуруванні, відпалі, та формуванні гіпсових форм. І деколи нам дозволяли самим щось спробувати”, – кажуть майстрині.
В JaneandMery можна замовити тарілки та горнятка, прикрашені зображеннями берегинь, казкових звірів чи малюнками рослин.
Вартість: тарілка – від 750 грн, горнятко – 750 грн
Харківський бренд кераміки, який заснувала Катерина зі своїм чоловіком Сергієм.
“Кераміка увійшла в моє життя непередбачувано. Я пішла зробити собі якісь новорічні іграшки, але згодом мене почало затягувати”, – розповідає Катерина.
Наразі бренд відправляє посуд світом, а також представлений у куточку хендмейд товарів у Le Silpo.
Вартість: тарілка – 400 грн, чашка – 350 грн
Керамічні вироби, що покращують настрій. Мінімалістичні принти та яскраві фарби посуду Studiogarin допомагають зосередитись на процесі чаювання та зробити його більш усвідомленим.
Вартість: чашка – 1200 грн, ваза – 2975 грн
Олександр Маслій – засновник київської студії авторської кераміки Maslo Ceramics. Тут можна придбати чайники та гайвані для затишного чаювання, піали та чайні сети. Також є тарілки, скульптури та скриньки для зберігання прикрас.
Вартість: піали – від 200 грн, гайвань – від 1200 грн, чайник (120-150 мл) – 950 грн
Це тернопільський бренд кераміки. Засновниця студії Taya ceramics має освіту психолога, тому називає свою роботу глинотерапією. Тут можна замовити чайні набори, піали, вази та окарини (духовий музичний інструмент) у вигляді пташок.
Вартість: піала – 700-800 грн, окарина – 1000 грн
Тут можна знайти глиняні горщики кружки та підсвічники із жіночими грудьми різних форм.
“Я щиро люблю справу якою займаюсь. Люблю коли за допомогою рук і шматка глини створюється виріб. Виріб який ніколи не буде мати свого близнюка”, – розповідає засновниця бренду Аріана.
Частину коштів майстриня переводить на потреби військових.
Вартість: маленькі чашки – 530 грн, великі (400 мл) – 650 грн
Читайте також: 10 українських брендів, які роблять посуд
Фото: із соцмереж брендів