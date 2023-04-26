Для створення затишку: 10 українських брендів авторської кераміки

Ми зібрали добірку українських брендів авторської кераміки з піалами для чаю, свічками, підставками для аромапаличок і тарілками, розписаними вручну, які допоможуть створити затишок вдома.

Dyka ceramic

Dyka ceramics – це молодий бренд, створений у 2019 році українською художницею Анною Литвинович у маленькому закарпатському селі, де Анна зупинялася в пошуках натхнення. Краса Карпат і життя поруч із природою спонукали її опанувати ремесло кераміки та надихнули дівчину на створення власного бренду.

​Dyka ceramics втілює у виробах естетику природних форм і матеріалів, підносячи красу недосконалості.

“Цікаві первісні форми, приємні та незвичайні на дотик фактури, об’єкти, вкриті сітками тріщин, або хаотично розсипані краплі глазурі, текстура кори дерев та моху, надруковані на глині”, – так описує свої вироби майстриня.

В Dyka ceramics є піали, свічки, чавани для чаю матча, чайники.

Вартість: свічки – 800-900 грн, чаван – 1400 грн, піала – 700 грн

Mira ruk

Ірина Литвинчук створює керамічний посуд для чаювань. На сторінці майстрині можна знайти піали з відбитками листя, гайвань для заварювання, катакучі для матча. Усі сети натхненні красою природи: лісом, океаном, скам'янілостями, мохом та навіть пліснявою. Сама майстриня каже, що цей посуд створений для медитативного підходу до життя.

Вартість: піали – від 370 до 980 грн (залежить від партії)

The Art Room Ceramics

Засновниця ​​The Art Room Ceramics Ольга Круглик усе життя займалася творчістю. А в 40 років пішла на курси кераміки, що перетворилось згодом на власну справу майстрині.

Бренд виготовляє підставки під аромапалички, мильнички-долоньки, тарілки, чашки, підсвічники тощо.

Вартість: підставки-долоні – 260-300 грн, чашка (380 мл) – 480 грн

Tatli

Київський бренд кераміки, який заснувала культурологиня Ольга Ольховська. У своїх роботах майстриня поєднує любов до ботанічної ілюстрації та казкових мотивів.

В асортименті Tatli можна знайти тарілки з копіями відомих картин, блюдечка з квітковими тризубами та серію робіт “Русні п..да”.

Вартість: тарілки – 500-800 грн

JaneandMery

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Засновниці бренду сестри Яна та Мар’яна кажуть, що кераміка була присутня в їхньому житті з самого дитинства, адже їхня мама працювала художником на заводі, де виготовляли керамічний посуд і часто брала дівчат з собою.

“Завжди було цікаво дивитись за масштабним процесом заливки, замивки, глазуруванні, відпалі, та формуванні гіпсових форм. І деколи нам дозволяли самим щось спробувати”, – кажуть майстрині.

В JaneandMery можна замовити тарілки та горнятка, прикрашені зображеннями берегинь, казкових звірів чи малюнками рослин.

Вартість: тарілка – від 750 грн, горнятко – 750 грн

Druzi Ceramics

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Харківський бренд кераміки, який заснувала Катерина зі своїм чоловіком Сергієм.

“Кераміка увійшла в моє життя непередбачувано. Я пішла зробити собі якісь новорічні іграшки, але згодом мене почало затягувати”, – розповідає Катерина.

Наразі бренд відправляє посуд світом, а також представлений у куточку хендмейд товарів у Le Silpo.

Вартість: тарілка – 400 грн, чашка – 350 грн

Studiogarin

Керамічні вироби, що покращують настрій. Мінімалістичні принти та яскраві фарби посуду Studiogarin допомагають зосередитись на процесі чаювання та зробити його більш усвідомленим.

Вартість: чашка – 1200 грн, ваза – 2975 грн

Maslo Ceramics

Олександр Маслій – засновник київської студії авторської кераміки Maslo Ceramics. Тут можна придбати чайники та гайвані для затишного чаювання, піали та чайні сети. Також є тарілки, скульптури та скриньки для зберігання прикрас.

Вартість: піали – від 200 грн, гайвань – від 1200 грн, чайник (120-150 мл) – 950 грн

Taya ceramics

Це тернопільський бренд кераміки. Засновниця студії Taya ceramics має освіту психолога, тому називає свою роботу глинотерапією. Тут можна замовити чайні набори, піали, вази та окарини (духовий музичний інструмент) у вигляді пташок.

Вартість: піала – 700-800 грн, окарина – 1000 грн

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Тут можна знайти глиняні горщики кружки та підсвічники із жіночими грудьми різних форм.

“Я щиро люблю справу якою займаюсь. Люблю коли за допомогою рук і шматка глини створюється виріб. Виріб який ніколи не буде мати свого близнюка”, – розповідає засновниця бренду Аріана.

Частину коштів майстриня переводить на потреби військових.

Вартість: маленькі чашки – 530 грн, великі (400 мл) – 650 грн

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Фото: із соцмереж брендів