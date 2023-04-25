На Березняках відкрилася ветеранська піцерія Pizza BRO

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Марія Банько
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На Березняках відкрили другу ветеранську піцерію Pizza BRO. Перша працює на Оболоні.

Pizza BRO – це ветеранський ресторанний проєкт, заснований ветеранами українсько-російської війни для всіх, «хто підтримує тверду проукраїнську позицію».

В закладах Pizza BRO можна підвісити піцу для військових та медиків, а для ветеранів, добровольців, ЗСУ та поліції діють знижки.



В меню – 17 видів піци, а також паста, роли та інші страви. При замовленні від 250 гривень діє безплатна доставка в межах району. Також тут можна замовити дві «половинки» з різних піц або Pizza BRO party: сети з декількох піц та напоїв за вигідною ціною.

Адреса: Івана Миколайчука, 7А
Режим роботи: 11:00 – 22:30
Ціни: піца «4 сири» - 275 гривень, піца «Хантер» з мисливськими ковбасками, печерицями та пармезаном – 265 гривень, піца «Котигорошко» з куркою, моцарелою та соусом Цезар – 275 гривень, рол Філадельфія – 280 грн.
Instagram

Фото: pizza.bro.kyiv

Опубліковано: 25 квітня 2023
Березняки піца Київ піцерія Київ
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