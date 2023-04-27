Ірпінь, Гостомель, Маріуполь: Google оновив супутникові знімки України до березня 2022 року

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Марія Іващук
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Google maps оновив супутникові знімки України. На них тепер можна побачити зруйновані об’єкти в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Маріуполі.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що знімки зроблені після березня 2022 року.

Міст через річку Ірпінь

Зокрема, на оновлених знімках видно маріупольський драмтеатр з написом Діти", на який РФ скинула бомбу, зруйнований міст через річку Ірпінь та колону автівок біля нього, зруйнований аеропорт Гостомеля тощо.

Аеропорт в Гостомелі
Маріуполь

Раніше ми писали, що архітектори розробили проєкт пасажирського терміналу в Гостомелі.

Фото: Уніан

Опубліковано: 27 квітня 2023
Буча Ірпінь Київщина
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