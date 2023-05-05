Комп'ютерна академія IT Step придбала ліцей "Глобус" на Троєщині

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Марія Іващук
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Освітній холдинг IT Step (комп’ютерна академія Шаг) придбав приватний Міжнародний ліцей “Глобус” на Троєщині.

Ліцей планують модернізувати та впровадити там поглиблене вивчення IT-спеціальностей. В навчальний процес будуть впроваджені IT-технології, до традиційних предметів додадуть заняття з вебдизайну, програмування, основ бізнесу й розвитку soft-skills.

Навчальні класи дооснастять сучасною комп’ютерною технікою, впровадять електронні лабораторії для експериментів за допомогою VR-окулярів, буде введений електронний щоденник, кожен студент матиме персональний планшет.

Учні зможуть ставити оцінки викладачам.

Також вони матимуть доступ до навчального контенту навіть без електрики та інтернету.

Ліцей уже оголосив набір учнів 1–11 класів на новий навчальний рік.

Освітній холдинг IT Step об'єднує 108 навчальних закладів в Україні та 22 країнах світу.

Міжнародний ліцей «Глобус» відкрили у 2013 році на Миколи Закревського, 42. Це приватний навчальний заклад із поглибленим вивченням англійської та німецької мов.

Опубліковано: 05 травня 2023
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