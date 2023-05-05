Документальний фільм української режисерки отримав нагороду на фестивалі у Німеччині

Документальний фільм української режисерки Аліси Коваленко отримав нагороду на фестивалі кіно Центральної та Східної Європи goEast у Німеччині. Про це повідомила знімальна група.

Документальна стрічка «Ми не згаснемо» розповідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір.

Герої фільму протестують проти сірої буденності і прагнуть йти за покликом своїх мрій, прагнуть свободи, змін та відкриття нових горизонтів.

Стрічка створена у співпраці України, Франції, Польщі та США

Світова прем’єра картини відбулась на цьогорічному Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Кінофестиваль goEast присвячений фільмам зі Східної та Центральної Європи. Його проводять з 2001 року у німецькому місті Вісбаден. Головний приз — «Золота лілія».