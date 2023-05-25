Український дизайнер пропонує Lego випустити конструктор з маріупольською вежею. За це можна проголосувати

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Марія Іващук
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Український дизайнер Євген Тонєв створив модель маріупольської водонапірної вежі для Lego.

На сайті компанії Lego можна проголосувати за створення цього набору.

Модель складатиметься з 3 062 деталей та сягатиме 34 сантиметрів у висоту. Такий розмір є символічним, адже вежа має висоту 34 метри. На верхівці вежі встановлений український прапор.

"Як людина, яка народилася в Маріуполі, я завжди відчував глибокий зв’язок зі своїм містом. Втілення цієї моделі в життя по всьому світу — це моя особиста мрія, яка дозволить мені поділитися частиною своєї спадщини з фанатами Lego по всьому світу", - коментує Тонєв.

Маріупольську водонапірну вежу побудували в 1909 — 1910 роках за проєктом Віктора Нельсена. З 2018 року там працював креативний простір «Вежа», де проводили мистецькі заходи.

Опубліковано: 25 травня 2023
Lego
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