На Подолі з'явився мурал, присвячений українським волонтерам

У Києві на вулиці Ярославській, 31 з’явився мурал, присвячений українським волонтерам.

Стінопис є подякою всім волонтерам та активістам, які своєю щоденною працею допомагають наближати нашу перемогу, зазначають у молодіжній ініціативі “ВліпиЗаСебе”.

В основі ескізу муралу «Підтримка» лежить робота канадського художника та ілюстратора Еріка Пауза. На муралі зображена пара, що застигла в обіймах один одного. Їхні тіла вкривають обійми ще безлічі рук. Ці руки символізують всі благодійні фонди та громадські організації, які докладають максимум зусиль для допомоги військовим, біженцям, дітям, жінкам і тваринам.

На стінописі є QR-код, за яким можна дізнатись, які організації українці підтримують найбільше.