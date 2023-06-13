У парку “Муромець” відкривають необістро Finns з хот-догами та бургерами

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Марія Іващук
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У парку “Муромець” на території спортивно-розважального комплексу X-park з 17 червня розпочне роботу необістро Finns.

Концепцію в закладі описують як “звичні страви з простих продуктів, але на рівні високої гастрономії”.

У меню є сніданки, бургери, хот-доги, салати, основні страви, а також страви на грилі. Тут можна спробувати грузинський хот-дог з яловичим кебабом, а також “Норвезький” бургер з лососем.

У вихідні дні в закладі грають діджеї.

Ціни: хот-дог “Грузинський” – 230 грн, шакшука – 170 грн, борщ – 200 грн, бургер “Норвезький” – 350 грн, качине філе су-від – 250 грн, еспресо – 50 грн
Адреса: X-park у парку «Муромець»
Режим роботи: Пн-Чт: 9:00–20:00, Птн-Нд: 10:00–20:00
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Опубліковано: 13 червня 2023
x-park
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