У парку “Муромець” відкривають необістро Finns з хот-догами та бургерами

У парку “Муромець” на території спортивно-розважального комплексу X-park з 17 червня розпочне роботу необістро Finns.

Концепцію в закладі описують як “звичні страви з простих продуктів, але на рівні високої гастрономії”.

У меню є сніданки, бургери, хот-доги, салати, основні страви, а також страви на грилі. Тут можна спробувати грузинський хот-дог з яловичим кебабом, а також “Норвезький” бургер з лососем.

У вихідні дні в закладі грають діджеї.