У парку “Муромець” відкривають необістро Finns з хот-догами та бургерами

У парку “Муромець” на території спортивно-розважального комплексу X-park з 17 червня розпочне роботу необістро Finns.
Концепцію в закладі описують як “звичні страви з простих продуктів, але на рівні високої гастрономії”.
У меню є сніданки, бургери, хот-доги, салати, основні страви, а також страви на грилі. Тут можна спробувати грузинський хот-дог з яловичим кебабом, а також “Норвезький” бургер з лососем.
У вихідні дні в закладі грають діджеї.
Ціни: хот-дог “Грузинський” – 230 грн, шакшука – 170 грн, борщ – 200 грн, бургер “Норвезький” – 350 грн, качине філе су-від – 250 грн, еспресо – 50 грн
Адреса: X-park у парку «Муромець»
Режим роботи: Пн-Чт: 9:00–20:00, Птн-Нд: 10:00–20:00
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