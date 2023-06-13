На Львівщині відкрили першу стоматологічну клініку для мобілізованих

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Марія Іващук
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У Новояворівську Львівської області відкрили першу в Україні клініку дофронтової стоматологічної допомоги Dental Front, повідомляє Львівська ОВА.

Там мобілізованим перед відправленням на фронт безкоштовно надаватимуть стоматологічні послуги.

“Кожен третій боєць має стоматологічну проблему. Через це наші захисники і захисниці, потрапивши на фронт, відчувають великий дискомфорт та часто страждають на нестерпний біль”, – йдеться у повідомленні.

Кабінет має сучасне обладнання, зокрема рентген апарат, холодильник та медичні інструменти, спрямовані на роботу двох лікарів-стоматологів.

Загальна вартість клініки – 150 тисяч доларів. До її відкриття долучилися меценати, благодійники та небайдужі спеціалісти стоматологічної сфери.

Які послуги доступні

Доступні послуги за напрямами: гігієна, терапія, ендодонтія, хірургія (видалення). За дванадцятигодинний робочий день, в місяць клініка зможе провести 130 процедур гігієни, або 156 порожнин, 78 ендо-, або 260 видалень.

Щоб записатися у клініку, військовим, які у подальшому вирушатимуть на лінію розмежування, потрібно написати у соцмережі Dental Front за посиланням.

Наступні кліники планують відкрити у Київській та Дніпропетровській областях.

Загалом, у межах проєкту, планують відкрити аналогічні клініки в усіх областях України. Загальна вартість благодійного проєкту – 2 млн доларів.

Опубліковано: 13 червня 2023
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