Мережа Dream Hostel надає безкоштовне проживання постраждалим на Херсонщині

Мережа хостелів Dream Hostel надаватиме безкоштовне тимчасове житло переселенцям з Херсонщини, котрі зазнали шкоди від країни агресора.

Команда Dream Hostel надасть ВПО безкоштовне проживання у 6-ти місній кімнаті.

“Наша команда, не хоче залишатись байдужими до ситуації, яка сталась, тому ми хочемо надати хоча б тимчасове житло людям, які того потребують”, – зазначають в Dream Hostel.

Проживання надаватимуть безкоштовно в трьох хостелах: Dream Hostel Lviv (Львів), Dream Hostel Kyiv (Київ), Khust Hostel (Хуст).