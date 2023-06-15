Мережа Dream Hostel надає безкоштовне проживання постраждалим на Херсонщині

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Марія Іващук
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Мережа хостелів Dream Hostel надаватиме безкоштовне тимчасове житло переселенцям з Херсонщини, котрі зазнали шкоди від країни агресора.

Команда Dream Hostel надасть ВПО безкоштовне проживання у 6-ти місній кімнаті.

“Наша команда, не хоче залишатись байдужими до ситуації, яка сталась, тому ми хочемо надати хоча б тимчасове житло людям, які того потребують”, – зазначають в Dream Hostel.

Проживання надаватимуть безкоштовно в трьох хостелах: Dream Hostel Lviv (Львів), Dream Hostel Kyiv (Київ), Khust Hostel (Хуст).

Для цього потрібно подзвонити в хостел або написати на сторінку Dream Hostel Kyiv, Хуст Хостел або Dream Hostel Lviv.

Опубліковано: 15 червня 2023
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