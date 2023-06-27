Прокуратура повернула громаді Києва 19 гектарів землі біля музею в Пирогові

Київська міська прокуратура через суд повернула землі поблизу Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.

Площа землі – майже 19 гектарів, її вартість оцінюють в понад 442 мільйона гривень.

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Встановлено, що на підставі договору, укладеного у 2004 році, агропромислове товариство орендувало земельну ділянку по вулиці Академіка Заболотного.

Рішенням Київради у 2015 році договір оренди був розірваний та повторно не укладався. Проте у 2017 році товариство без правових підстав та без укладення нового договору оренди зареєструвало в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно право оренди цієї ділянки.

Тим самим товариство порушило право територіальної громади Києва на користування та розпорядження комунальною землею.

Погодившись з правовою позицією прокуратури, суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов у повному обсязі.

Наразі рішення суду реально виконано, державна реєстрація права оренди землі за товариством скасована.



