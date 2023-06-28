В Ірпені відкрили ресторан Shashlikyan зі стравами східної кухні

В Ірпені відкрили ресторан східної кухні Shashlikyan. Це десятий заклад мережі.
В Shashlikyan є доставка по місту Ірпінь та у Бучанському районі.
У меню – близько 30-ти видів шашлику, хачапурі, хінкалі, пироги, шаурма. Також у ресторані можна придбати мариноване м’ясо для самостійного приготування.
Раніше Shashlikyan відкрили у Броварах.
Ціни: шашлик з баранини – 181 гривня/100 г, стрічка ребер в медово-перцевому маринаді – 258 гривень/300 г, шашлик зі свинячої вирізки – 105 грн/100 г, шаурма з куркою – 140 грн
Адреса: Ірпінь, вул. Садова, 31/33
Режим роботи: Пн-Нд з 10:30 до 22:00
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