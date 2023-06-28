В Ірпені відкрили ресторан Shashlikyan зі стравами східної кухні

В Ірпені відкрили ресторан східної кухні Shashlikyan. Це десятий заклад мережі.

В Shashlikyan є доставка по місту Ірпінь та у Бучанському районі.

У меню – близько 30-ти видів шашлику, хачапурі, хінкалі, пироги, шаурма. Також у ресторані можна придбати мариноване м’ясо для самостійного приготування.

Раніше Shashlikyan відкрили у Броварах .