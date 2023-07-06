Керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонили після сходження на Еверест

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Марія Іващук
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Керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра, який залишив Україну з довідкою про інвалідність, і здійснив сходження на Еверест, відсторонено від виконання обов'язків, повідомив мер Києва Віталій Кличко

У "Київміськбуді" проведуть аудит.

Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Раніше журналісти з'ясували, що Кушнір, який у травні 2023 року здійснив сходження на Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

У пресслужбі очільника “Київміськбуду” підтвердили, що Кушнір має третю групу інвалідності, бо з 2005 року бореться із меланомою. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів.

Опубліковано: 06 липня 2023
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