У Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву

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Марія Іващук
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У Києві розпочали запис на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву, повідомляє КМДА.

Заняття проводитимуть за декількома напрямками:

  • основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
  • захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Це будуть шестигодинні заняття, які можна відвідати в робочі чи вихідні дні.

Охочі мають заповнити реєстраційну форму за цим посиланням.

Навчання проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, “які мають достатній рівень підготовки”. Місце проведення навчання повідомлятимуть кожному учаснику особисто.

Фото: «Вовкулака»

Опубліковано: 08 липня 2023
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