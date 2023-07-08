У Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву

У Києві розпочали запис на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву, повідомляє КМДА.

Заняття проводитимуть за декількома напрямками:

основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Це будуть шестигодинні заняття, які можна відвідати в робочі чи вихідні дні.

Охочі мають заповнити реєстраційну форму за цим посиланням .

Навчання проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, “які мають достатній рівень підготовки”. Місце проведення навчання повідомлятимуть кожному учаснику особисто.