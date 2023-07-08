У Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву

У Києві розпочали запис на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву, повідомляє КМДА.
Заняття проводитимуть за декількома напрямками:
Це будуть шестигодинні заняття, які можна відвідати в робочі чи вихідні дні.
Охочі мають заповнити реєстраційну форму за цим посиланням.
Навчання проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, “які мають достатній рівень підготовки”. Місце проведення навчання повідомлятимуть кожному учаснику особисто.
Фото: «Вовкулака»