Заклад на Шота Руставелі забрав більшу частину тротуару під літній майданчик

Кафе Pastis cafe на Шота Руставелі споруджує літній майданчик на тротуарі. Прохід для пішоходів звузили до мінімуму. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

Семенова написала, що повідомила про будівництво літнього майданчика Київблагоустрій. Роботи наразі зупинені.

Нагадаємо, що правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі має складати не менше 50% від ширини тротуару. Тобто, якщо ширина тротуару складає 6 метрів, то зона для пішоходів має бути 3 метри, але не менше 1,8 м. Крім того, аби не створювали незручності для пішоходів, літні майданчики не мають потрапляти у зони перехресть, а також розташовуватись біля виходів з метро.

Фото: Ксенія Семенова