Лампи з гільз і акустичні системи з Джавелінів: Як українці дають артефактам війни друге життя

“Росіяни закидають нас снарядами, а ми їх розмальовуємо, продаємо й купуємо зброю проти них”, – кажуть українські митці, які перетворюють зброю, задіяну у війні, на нові речі. За біблейською аналогією – перекують мечі на орала.

Розповідаємо про найцікавіші з цих трансформацій.

Меблі з ящиків від боєприпасів від студії ЄвроАрт

“Скрині для перемоги – Трансформація” – це проєкт рівненського благодійного фонду “Гарна Справа” та місцевих митців з художньої студії “Євро-Арт”.

10 воєнних ящиків від боєприпасів та 10 латунних гільз з артилерійських систем перетворили на унікальні арт-об’єкти. Розробка проєкту тривала близько чотирьох місяців, і його створювали для підтримки Кочубеївської громади Херсонської області, де підтопленнями та обстрілами повністю було знищено 124 будинки.

Усі роботи виставили на благодійний аукціон, кошти від якого планують перерахувати на створення Центру безпеки громадян у Кочубеївській громаді.

До однієї з скринь вчитель праці з села Біла Криниця на Рівненщині Анатолій Демчук власноруч виготовив двох дерев’яних волів, перетворивши її на невеликого воза. Об’єкт назвали “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” та продали на аукціоні за 50 тисяч гривень.

Одна з авторок, викладачка студії Христина Шинкар трансформувала військову скриню у зручне трюмо у стилі “прованс”. До кожної перетвореної скрині додаються вази, створені з гільз від артилерійських систем.

Інтерес до проєкту був підігрітий чутками про те, що одну із придбаних скринь планують передати до Овального кабінету Президента США Джо Байдена. Навіть якщо це байка, то красива, як і самі скрині.

Чарки та брелоки з бойових гільз від 3,14Ban

У 2019 році дизайнерка Катерина Уварова, яка народилася у Донецьку, а жила у той час у Харкові, виявила у підсобці колишнього офісу велику кількість старих, вже неактуальних банерів. Постало логічне питання: як це можна було б утилізувати. Та виявилося, що в країні немає жодного заводу з їхньої переробки, і зазвичай їхня доля однакова – банери потрапляють на звалища і розкладаються сотні років.

Так виникла ідея використати довговічну тканину у корисних цілях, і пошити необхідні у побуті речі для повсякденного життя. Так вона виготовила перший шоппер. Потім з’явилися поясні сумки, косметички, чохли для ноутбука та інші речі. Усе це перетворилось на діяльність 3,14Ban (читається, як «Пібан») – бренду сучасної культури усвідомленого споживання.

Після 24 лютого 2022 року, коли його засновники вимушені були переїхати до Львова, вони створили проєкт «Сенс», мета якого, за їхніми словами – «зберегти пам’ять війни». Нескінченна кількість відпрацьованих снарядів та гільз, які залишаються на території звільнених українських міст та сіл – це і є пам’ять, яка відтворюється у продукцію «Пібану». Кошти з проданих товарів перераховують на рахунок фонду Музею Г. Сковороди на Харківщині для його відбудови.

Серед позицій, які можна придбати на сайті бренду: брелок з відпрацьованої гільзи (475 грн), підсвічник з гільзи (780 грн), ваза з бойової гільзи (780 грн), браслети з відпрацьованих гільз (1050 грн), є навіть чарка для алкоголю (1630 грн) і подарункові набори чарок (від 5350 грн).

Лампи з відстріляних гільз від YOD group

Українська дизайн-студія YOD Group виготовила лімітовану серію ламп із відстріляних гільз систем ППО, вона отримала назву «Downed Drone» («Збитий дрон»).

Дизайнери студії стверджують, що кожна портативна лампа має свою історію, особливий номер та глибокий символічний сенс: являє собою світло, яке завжди захищає та перемагає. Аби придбати ексклюзивний світильник необхідно задонатити від 40 000 грн на банку .

Усі кошти з продажу йдуть на допомогу для роти ударних безпілотників 38 бригади морської піхоти, яка перебуває зараз на передовій. Також пожертвувати можна будь-яку суму, незалежно від проєкту. Це частина великого збору компанії для ЗСУ, усього планується зібрати 45 тисяч доларів на буси, позашляховики, зарядні станції та жорсткі диски для українських військових.

Прикраси зі скла зруйнованих об’єктів від God Glass You

10 жовтня 2022 року внаслідок російського обстрілу цивільних об’єктів у центрі Києва було пошкоджено понад 80 вікон у Національному науково-природничому музеї НАН України. Приблизно у цей час солістка групи «Крихітка» Олександра Кольцова заснувала соціально відповідальний бренд прикрас God Glass You , де у співпраці з дизайнеркою Тетяною Чорною та науково-природничим музеєм почали виготовляти прикраси з розбитого скла та інших матеріалів із постраждалих столичних закладів.

Перші прототипи виробів Олександра намагалася робити з битого скла заводу “Артем” після російських прильотів навесні минулого року. Початковою метою проєкту було зібрати кошти на нові вікна природничого музею. Так з’явилася серія «Культура має зуби», де матеріалом для прикрас стали зуб мегалодона та інших дрібних акул, яких знаходять на території України, латунь та скло з розбитих вікон музею Ханенків (сама авторка оригінально називає ці вироби «дармовис з окам’янілістю», або «ікластий підвіс»). Частина прибутку з кожної прикраси йде у благодійний фонд музею.

На жаль, російські атаки української столиці після того не припинилися, і у переддень нового року від них постраждав географічний факультет Університету імені Тараса Шевченка . «Російські ракети руйнують, українці лагодять, винаходять, відтворюють і допомагають одне одному», написала Кольцова у Instagram, та запустила нову лінійку з кольорового скла з використанням уламків вітражу географічного факультету на його підтримку.

Прикраси можна придбати на сторінці бренду у Instagram, та у крамниці подарунків «Добродій» в ТРЦ «Україна» (ціна - від 1550 грн). Амбасадор та модель бренду – директорка «Довженко-центру» Олена Гончарук.

Акустичні системи з використаних Джавелінів від Park Audio Company

Подружжя підприємців з Вінниці Максим Гузій та Анастасія Чекалюк за допомогою місцевих інженерів перетворюють використані протитанкові ракетні комплекси Javelin на професійні акустичні колонки BOOMTank Acoustics , отримуючи на виході кіловат звуку відмінної якості.

Технічною частиною розробки займалася вінницька команда Park Audio, вага такої акустичної системи – 46 кг, і вона створена на базі транспортувального контейнеру від Джавеліну, який передали бійці підрозділу “Омега” (Київ), які перебувають нині на передовій. У такий спосіб компанія збирає донати на армію та медичні потреби.

Першу колонку можна було виграти, взявши участь у зборі на реанімобілі, або ж миттєво викупити за 500 тисяч гривень. Це зробив айтівець українського походження, який живе у США. Наразі у виробництві наступні примірники “бумтанків”. Офіційним амбасадором акустики став співак Monatik.

Розписані касетні снаряди (Христина Сіренко, Полтава)

Архитекторка за освітою Христина Сіренко до війни працювала дизайнеркою в одному з промислових підприємств Полтави. Після повномасштабного російського вторгнення художниця разом із семирічним сином протягом трьох місяців перебували у Німеччині, а коли повернулися, то попередньої роботи вже не було, а з нею – і майстерні, де вона працювала.

Якось художниці запропонували розписати гільзу солідних розмірів відстріляного ворожого касетного снаряду реактивної системи залпового вогню «Ураган». Сіренко перетворила її на вишиванку з піксельним візерунком, таким чином надавши національному оберегу додаткових сенсів і нагадавши своєю роботою про силу, мужність та відвагу наших предків.

Перший арт-об’єкт Христини – розписану гільзу від касетного снаряду було продано під час стендап-вечора у місцевому Муза-барі за 23 тисячі гривень, усі кошти були спрямовані на потреби ЗСУ. На прохання рятувальників з ДСНС художниця розписала шоломи, де зобразила пса Патрона. Один з них продали за 15 тисяч гривень під час благодійного заходу.

Тубуси від використаних снарядів американської гаубиці “М777” (на військовому слензі “три сокири”) Христина розмалювала за мотивами самчаківського розпису – яскравими барвами на чорному тлі. Один з них, з авторським гербом художниці, продали за 20 тисяч гривень. Серед трансформованих матеріалів художниці – військові каски, бокси від боєприпасів, транспортувальні кейси для снарядів.