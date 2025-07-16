"Собор звуку" з гітар відкрили у Манчестері — він грає вітром

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Артем Черничко
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У Манчестері встановили "Собор звуку" (Cathedral of Sound) — інсталяцію з подарованих містянами гітар, що перетворює енергію вітру в акустичний звук.

Про це повідомляє designboom.

"Собор звуку" — проєкт Ліама Гопкінса зі студії Lazerian, створений в межах мистецького маршруту "Музика для почуттів" (Music for the Senses).

Інсталяція складається з сотень акустичних та електрогітар, пожертвуваних місцевими мешканцями. Вінтажні або трохи пошкоджені інструменти інтегровані у сталевий каркас скульптури. Дизайн імітує кладку цеглин, відображаючи музичну історію міста та внесок громади.

Вітровий механізм включає кінетичну систему зі скульптурним прапором, встановленим на вершині. Коли вітер проходить крізь структуру, він активує механічний інтерфейс, генеруючи акустичний звук.

Рух прапора впливає на тональні якості, такі як висота й ритм, дозволяючи скульптурі змінювати своє звучання відповідно до погодних умов.

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Опубліковано: 16 липня 2025
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