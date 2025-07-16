У центральному вокзалі Амстердама відкрили "термінал майбутнього"

У центральному залізничному вокзалі Амстердама відкрили новий термінал Eurostar, який має з’єднати місто з Лондоном.

Про це пише Dezeen.

Його спроєктували бюро Superimpose Architecture та ZJA Architects & Engineers.

Новий термінал здебільшого розташований під землею — у колишньому тунелі Амстелпасаж, що веде з центру міста до перонів. Його площа вчетверо більша за попередній термінал.

Вхід із боку міста веде до прикордонного контролю з вигнутими стелями, що повторюють форму історичних склепінь вокзалу. Їхній автор — архітектор П’єр Кейперс, який проєктував і сусідній Рейксмузей у 1889 році.

Після проходження перевірки пасажири потрапляють у світлу залу очікування з тераццо-підлогою зеленого відтінку. На стелях там можна побачити анімовані проєкції хмар, що відсилають до нідерландського і британського живопису Золотої доби.

Пасажири прямують до перону повз збережену оригінальну цегляну стіну. Архітектори підсвітили її фактуру, щоб підкреслити історичний контекст простору.

Для оздоблення інтер’єру використали біоізоляцію, перероблений фетр, алюміній і вуглецево-нейтральний тераццо. Тимчасові конструкції терміналу виконані з модульних блоків — їх легко демонтувати під час подальшої реконструкції вокзалу.

У студії Superimpose термінал називають "простором майбутнього", який поєднує технології, функціональність і різні часові проміжки.

Фото: Marc Goodwin / Dezeen