До Помпеїв повернули еротичну мозаїку, викрадену нацистами

Еротична мозаїчна панель, викрадена з Помпеїв німецьким офіцером під час Другої світової війни, повернулася додому через понад 80 років.

Про це пише The Guardian.

Мозаїка зображує закохану пару: чоловік лежить на кушетці, а поруч стоїть напівоголена жінка. Реліквія датується I століттям до н. е. – I століттям н. е. Ймовірно, вона прикрашала підлогу спальні будинку в Помпеях.

Роботу передали родичі померлого громадянина Німеччини, який отримав її як подарунок від офіцера Вермахту. Той відповідав за військові поставки в Італії під час війни. Після встановлення автентичності артефакту італійське консульство в Штутгарті організувало репатріацію.

Мозаїка тимчасово перебуватиме в Антикваріумі Помпеїв — музеї, що зберігає реліквії, знайдені під час розкопок на місці, до подальших досліджень.

Фото: Pompeii Parco Archeologico