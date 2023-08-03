Переселенець з Донеччини відкрив на Печерську кав'ярню "Ретріт"

Підприємець з Волновахи, що на Донеччині, 28 липня відкрив у Києві кав’ярню “Ретріт”, повідомляє Волноваха.City.
До повномасштабного вторгнення Антон Романченко мав кав’ярню Guru coffee у Волновасі. Після приходу окупантів його заклад обікрали та знищили.
Антону вдалося евакуюватися з міста, але через пережитий стрес та брак коштів швидко відновити власну справу чоловік не міг.
Зараз підприємець намагається в Києві відродити підприємницьку діяльність. Він створив кафе “Ретріт”, яке хоче зробити місцем, де зможуть збиратися переселенці.
Тут можна випити каву, чай, смузі або лимонад. Також в закладі є десерти.
Адреса: вул. Цитадельна 9
Режим роботи: щоденно з 8:00 до 20:30
Фото: Волноваха.City