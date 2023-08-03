Переселенець з Донеччини відкрив на Печерську кав'ярню "Ретріт"

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Марія Іващук
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Підприємець з Волновахи, що на Донеччині, 28 липня відкрив у Києві кав’ярню “Ретріт”, повідомляє Волноваха.City.

До повномасштабного вторгнення Антон Романченко мав кав’ярню Guru coffee у Волновасі. Після приходу окупантів його заклад обікрали та знищили.

Guru coffee у Волновасі до повномасштабного вторгнення
Guru coffee у Волновасі після окупації

Антону вдалося евакуюватися з міста, але через пережитий стрес та брак коштів швидко відновити власну справу чоловік не міг.

Зараз підприємець намагається в Києві відродити підприємницьку діяльність. Він створив кафе “Ретріт”, яке хоче зробити місцем, де зможуть збиратися переселенці.

Тут можна випити каву, чай, смузі або лимонад. Також в закладі є десерти.

Адреса: вул. Цитадельна 9
Режим роботи: щоденно з 8:00 до 20:30

Фото: Волноваха.City

Опубліковано: 03 серпня 2023
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