Переселенець з Донеччини відкрив на Печерську кав'ярню "Ретріт"

Підприємець з Волновахи, що на Донеччині, 28 липня відкрив у Києві кав’ярню “Ретріт”, повідомляє Волноваха.City.

До повномасштабного вторгнення Антон Романченко мав кав’ярню Guru coffee у Волновасі. Після приходу окупантів його заклад обікрали та знищили.

Guru coffee у Волновасі до повномасштабного вторгнення

Guru coffee у Волновасі після окупації

Антону вдалося евакуюватися з міста, але через пережитий стрес та брак коштів швидко відновити власну справу чоловік не міг.

Зараз підприємець намагається в Києві відродити підприємницьку діяльність. Він створив кафе “Ретріт”, яке хоче зробити місцем, де зможуть збиратися переселенці.

Тут можна випити каву, чай, смузі або лимонад. Також в закладі є десерти.

Адреса: вул. Цитадельна 9

Режим роботи: щоденно з 8:00 до 20:30

Фото: Волноваха.City