Medicom Toy випустив аудіоколонку Bearbrick у колаборації з українською компанією

Японський виробник іграшок Medicom Toy вперше випустив портативну Bluetooth-колонку — Bearbrick Audio 400%. Над розробкою працювала українська компанія Rinaro Isodynamics.
Bearbrick Audio 400% – аудіосистема, інтегрована у фігурку ведмедя висотою 28 сантиметрів. Колонку оснастили звуковою системою Quad’360TM, яку розробила українська компанія, та чотирма акустичними динаміками, що розміщені в голові ведмедя.
Rinaro Isodynamics спеціалізується на розробленні та виготовленні аудіосистем. Один з її найвідоміших продуктів — навушники Empyrean, створені в колаборації з румунським брендом Meze Audio. Про них писали у Forbes та Rolling Stone.