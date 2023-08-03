Medicom Toy випустив аудіоколонку Bearbrick у колаборації з українською компанією

Японський виробник іграшок Medicom Toy вперше випустив портативну Bluetooth-колонку — Bearbrick Audio 400%. Над розробкою працювала українська компанія Rinaro Isodynamics.

Bearbrick Audio 400% – аудіосистема, інтегрована у фігурку ведмедя висотою 28 сантиметрів. Колонку оснастили звуковою системою Quad’360TM, яку розробила українська компанія, та чотирма акустичними динаміками, що розміщені в голові ведмедя.