Скеледроми Києва: 6 місць, де вчать підкорювати вершини

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Марія Іващук
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Скеледроми у Києві зазвичай поєднують високі траси, де потрібно працювати зі страховкою, а також короткі боулдеринг-маршрути — на невеликій висоті, але з підвищеною складністю.

Розповідаємо, де в Києві можна потренуватись на скеледромі та скільки це коштує.

Скеледром "Гіперіон"

"Гіперіон" один з найбільших скеледромів у Києві. Його загальна площа понад 1600 кв.м. Має стіну заввишки 12 м з маршрутами різної складності від 4а до 8б. Тут можуть тренуватись як новачки з інструкторами, так і професійні спортсмени.

На скеледромі діє прокат, де є можливість орендувати спорядження: страхувальну систему, скельні туфлі, мішечок з магнезією і страхувальні пристрої.

Скеледром розділений на декілька зон: для лазіння з верхньою страховкою площею 1000 кв.м, спортивний скеледром для лазіння з нижньою страховкою площею 200 кв.м, дитячий скеледром висотою 8 метрів, а також — великий боулдеринговий зал висотою 4,8 м і площею 400 кв.м. Також є зона розминки з м’яким покриттям, шведською стінкою, турніками і TRX.

Ціни: ознайомчий майстер-клас для 1 людини – 700 грн, разове самостійне відвідування – 250-300 грн, навчання з інструктором для одного (включено все необхідне) – 850 грн
Адреса: вул. Костянтинівська, 73/вул. Кирилівська, 46
Режим роботи: Пн-Пт з 11:00 до 21:45, Сб-Нд з 11:00 до 19:00
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Скеледром НАУ

Один з найстаріших скелелазних центрів Києва, що належить Федерації альпінізму і скелелазіння Києва. На скеледромі є траси різного рівня складності та з різним нахилом, на яких зможуть займатися люди з будь-яким рівнем підготовки.

Площа високих скелелазних поверхонь близько 450 кв.м, а площа болдерингових поверхонь близько 60 кв.м.

Віднедавна запустили послугу "Пробні підйоми". Вона дає змогу зробити 3 підйоми з інструктором на трасах різної складності. Вартість – 200 грн.

Ціни: разове відвідування для дорослого з інструктором — 450 грн, самостійно — 160 грн
Адреса: пр. Любомира Гузара, 1, Спорткомплекс Національного Авіаційного Університету (НАУ)
Режим роботи: Пн–Пт з 17:00 до 22:00, Сб-Нд з 12:00 до 17:00
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Funattic

Сучасний скеледром у Києві площею понад 600 м2. Funattic має приблизно 200 трас різного рівня складності, що постійно оновлюються командою досвідчених рутсеттерів. Висота стіни для лазіння зі страховкою становить 9 м, стіна для боулдерингу — 6 м. Тут можна відвідувати групові чи індивідуальні заняття з тренером. Команда Funattic організовує також виїзди на скелі.

Ціни: заняття з тренером – 750 грн, самостійне відвідування для дорослих — 300 грн, разове відвідування в групі до 10 людей — 450 грн
Адреса: вул. Борщагівська, 154, ТРЦ “Мармелад”, 6 поверх
Режим роботи: Пн-Пт з 15:00 до 21:45, Сб-Нд з 11:00 до 18:00
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Boulder Space

Боулдеринговий скеледром розташований на лівому березі біля станції метро “Лісова”. У Boulder Space зазначають, що це найбільший боулдеринговий скеледром України.

Тут немає високих трас для занять зі страховкою, проте тут можна знайти площини будь-яких форм та кутів нахилу для максимальної різноманітності маршрутів.

Загальна площа стін для лазіння становить 700 кв. м.

Ціни: разове відвідування залу на весь день — 350 грн, індивідуальне тренування з інструктором — 600 грн; групове тренування — 300 грн;
Адреса: вул. Кіото 25
Режим роботи: Пн, Ср, Птн з 15:00 до 22:00, Вт, Чт з 12:00 до 22:00, Сб з 12:00 до 21:00, Нд з 10:00 до 21:00
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Climbing Space

Скеледром відкрився у 2019 році поряд із метро "Почайна". У Climbing Space є зона боулдерингу площею 400 кв. м та більш як 60 трас складністю від 1 до 7. Високий скеледром обладнаний автоматичними страховими пристроями, тобто, можна тренуватись без партнера, який страхуватиме.

“Це простір, де професійні спортсмени мають сучасну тренувальну базу, а новачки роблять свої перші кроки”, – так описує це місце команда скеледрому.

Ціни: разове відвідування залу на весь день — 350 грн, разове відвідування до 15:00 у будні — 200 грн, перший візит (відвідування залу + інструктор + спорядження) — 500/600 грн
Адреса: пр-т Степана Бандери, 8 (територія заводу "Маяк")
Режим роботи: Пн, ВТ, Чт, Птн з 12:00 до 22:00, Ср з 10:00 до 22:00, Сб, Нд з 10:00 до 21:00
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Скеледром КПІ

Скеледром має більше 20 боулдерів, розрахованих на різні рівні складності. Також є траси з мотузкою та зона розминки.

Всі маршрути скеледрому внесені і оновлюються в додатку 12Climb, завдяки якому можна відслідковувати власні успіхи на тренуванні. На території є інтерактивний скеледром, розмірами 3х4 метри, що має підсвітку зачіпок та керується додатком. Спеціально розроблений для скелелазів любителів з трасами складністю від 5A до 7C.

Ціни: заняття в групі з тренером – 250 грн
Адреса: спорткомплекс КПІ, вул. Верхньоключова, 1/26, IV поверх, зал “КПІскала”
Режим роботи: Вт та Чтв – з 19:00, Сб – з 21:00
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Опубліковано: 07 серпня 2023
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