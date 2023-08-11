В Ірпені відновили найбільший дитсадок у громаді

В Ірпені на Київщині повністю відновили дитсадок «Лісова пісня», що був пошкоджений внаслідок боїв за місто, повідомили у міській раді.

У березні 2022 року внаслідок боїв, що точилися на території міста Ірпеня в садочку було пошкоджено фасад, альтанки, ігрові майданчики, вхідні ворота, паркан, вікна, вхідні та міжкімнатні двері, допоміжні приміщення, електричні мережі.

Уперше після деокупації дитсадок почав приймати дітей на початку цього літа після того, як фонд UNICEF допоміг облаштувати у його приміщенні укриття.

Дитсадок відкрили у грудні 1993 року, наразі це найбільший садочок у Ірпінський громаді, тут відкрито 15 груп для діток у тому числі й для дітей з особливими освітніми потребами та працює 72 педагога.