8 брендів, які створюють прикраси з українськими сенсами

Українські бренди прикрас пропонують великий вибір виробів з українськми мотивами. Мова йде не лише про традиційні прикраси, як-от сережки-півмісяці чи дукачі, але і про символи, які передають культурні коди наших пращурів.

Ось добірка брендів, які роблять витончені прикраси, що хочеться залишити у спадок.

Sova

Ювелірний дім Sova у серпні випустив колекцію прикрас Culture. Головним акцентом колекції стали колоски з жовтого золота як символ нагадування про силу землі, своє коріння та незламне життя, яке завжди проросте.

У колекції 8 прикрас з діамантами: сережки, браслет, кільця, кольє та брошка.

Ціни: браслет – 54990 грн, перстень – 45990 грн

Де придбати: сайт , адреси магазинів

Gunia

Ґердани з колекції 'Русалка' розроблені за мотивами давньої української нашийної прикраси. Створюється вручну з бісеру протягом 7 годин. Нижня лінія прикрашена характерними краплями. Доступний для замовлення у п’яти кольорах.

Ціна: 2000 грн

Де придбати: сайт , вул. Антоновича 4/6, ЦУМ, вул. Хрещатик 38

Bevza

У колекціях прикрас Bevza ще з 2018 року був символ родючої української землі – пшеничні колоски. Проте після вторгнення і спроб окупанта знищити врожай пшениці, бренд випустив символічне нагадування про ціну хліба під час війни – спалені колоски.

Адже від українського зерна залежить продовольча безпека у багатьох країнах. Також Bevza має прикраси з кораловими ягодами калини.

Ціни: кулон “Червона калина” – €155, сережки з пшеницею – €200

Де придбати: сайт

Цвіте терен

Бренд Tsvite Teren відомий перевано завдяки прикрасам із порцеляновими пташками колекції “Мирні”. У 2023 році “Цвіте терен” у колаборації з командою творців фільму “Памфір” випустили колекцію, присвячену святу Маланки. Це традиційний обряд на Буковині із використанням масок та костюмів, які більшість ряджених виготовляли власноруч. Маски, які раніше мали містичне значення, тепер можуть стати частиною щоденних образів завдяки моносережкам, підвіскам та брошкам.

Кожна намистина зліплена вручну з порцеляни та вкрита рідким препаратом золота або прозорою поливою.

Ціни: від 1600 до 3500 грн

Де придбати: Instagram

Logvin

«Скарб» – колекція створена спільно зі Скарбницею Національного музею історії України.

Натхненням для колекції став Мартинівський скарб доби ранніх слов’ян і періоду заснування Києва. Найвідоміші артефакти скарбу – фігурки коней і чоловічків, які танцюють. Такими зображеннями прикрашали парадний одяг, сідла, щити. Їх використовували як оберіг у певних ритуалах.

До колекції увійшли прикраси із білого срібла та частковою позолотою: перстень, сережки, брошка, кольє з коралів з кулоном. Кожен витвір виготовлений вручну.

Частину коштів від прибутку віддають на відцифрування й каталогізації культурної спадщини Скарбниці музею.

Ціни: сережки – €180, кулон – €230

Де придбати: сайт

Gush

Гасло бренду прикрас ручної роботи Gush – “сміливість самовиражатися”. Серед виробів з українською символікою є сережки “Незламні” у вигляді тризуба зі срібла з позолотою, підвіси із тризубом, восьмипроменевою зіркою – стародавнім українським оберегом та колосками. Також бренд пропонує своє переосмислення класики - сережок-півмісяців, які носили українки в кінці XIX на початку XX століття.

Ціни: підвіси (срібло вкрите золотом 999 проби) – 2200 грн, сережки – 3900 грн

Де придбати: Instagram

byMe

Бренд нещодавно випустив нову капсулу прикрас, форми яких повторюють орнаменти з одягу й побутових речей українців. Курочка та коник — символи, які завжди поруч з господарями хати. Їх вишивали на одязі та рушниках.

Кожна керамічна намистина створена майстринею з Харкова.

Ціни: кольє “Коник” – 1490 грн, кольє “Курочка з квітами” – 1290 грн

Де придбати: сайт , шоурум – вул. Хрещатик, 46

Roots

Бренд Roots відтворює автентичні прикраси за зразками 19-20 століття: коралове та перламутрове намисто, дукачі, срібні сережки-півмісяці. Своєю місією Roots називає збереження української культури та відродження традиції передавати прикраси у спадок.