На Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років

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Марія Іващук
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На Полтавщині під час розкопок на території Більського городища археологи знайшли жіноче поховання із золотом та іншими речами побуту, вік яких оцінюють у 2600 років, пише zmist.pl.ua.

Дослідники протягом трьох тижнів обстежили чотири кургани, в одному з яких знайшли набір виробів із золота, яке датується першою половиною VI ст до н.е.

Серед знахідок – прикраси, монети та різноманітні предмети, виготовлені із золота та інших дорогоцінних матеріалів.

Експерти кажуть, що артефакти допоможуть пролити світло на життя стародавніх суспільств, їхні релігійні практики та соціальну структуру. Відкриття може також розширити знання про торговельні та культурні зв’язки тієї епохи.

Опубліковано: 16 серпня 2023
скифське золото
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