На Полтавщині знайшли скіфське золото, якому 2600 років

На Полтавщині під час розкопок на території Більського городища археологи знайшли жіноче поховання із золотом та іншими речами побуту, вік яких оцінюють у 2600 років, пише zmist.pl.ua.

Дослідники протягом трьох тижнів обстежили чотири кургани, в одному з яких знайшли набір виробів із золота, яке датується першою половиною VI ст до н.е.

Серед знахідок – прикраси, монети та різноманітні предмети, виготовлені із золота та інших дорогоцінних матеріалів.

Експерти кажуть, що артефакти допоможуть пролити світло на життя стародавніх суспільств, їхні релігійні практики та соціальну структуру. Відкриття може також розширити знання про торговельні та культурні зв’язки тієї епохи.