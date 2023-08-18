У київських ТРЦ у вимушеному простої перебувають понад 20% торгових площ

У київських ТРЦ з урахуванням магазинів міжнародних брендів, що тимчасово не працюють, пустують 21,1% площ. Про це йдеться у дослідженні UTG, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Наприкінці 2022 року були незапоненими 21,4% площ. До великої війни – 10,3% площ, тобто майже вдвічі менше, ніж до вторгнення.

Як зазначив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник, уже до кінця 2024 року показник вакантності може сягнути 17% (зараз – 14,7%).

Його зростання зумовлене зниженням рівня доходів населення та тим, що багато ТРЦ готуються до відкриття впродовж 2023–2024 років.

Зокрема, йдеться про ТРЦ White Lines, New Ray, April Mall, BalticSky, Ocean Mall, Lukiyanivka.

Обмежений асортимент активних ритейлерів ускладнює відкриття великоформатних ТЦ, зокрема, через тимчасовий вихід з ринку деяких світових брендів.

Також не зрозуміло, як працюватимуть оператори розваг, як-от кінотеатри, фітнес-студії, центри для дітей, заклади харчування тощо.

Все це може ускладнити пошук якірних орендарів та, як наслідок, збільшити кількість площ, що перебуватимуть у вимушеному простої.