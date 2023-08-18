На Дніпровській набережній відкрили кафе-бар Dill зі сніданками, реберцями та коктейлями

На Дніпровській набережній в ЖК «Севен» відкрили кафе-бар Dill зі сніданками, що подають цілий день.

Як повідомляє Posteat, заклад відкрили два друга Сергій та Віталій, які вже довгий час працюють в сфері гостинності, тому зустрічають і обслуговують гостей самостійно.

Бар на -1 поверсі можна орендувати за 5000 грн і святкувати зі своєю їжею та напоями, або ж під депозит.

На сніданок можна замовити: шакшуку, англійський сніданок, сирники, яєчню з ковбасками, гранолу з йогуртом і фруктами чи тости з авокадо і яйцями пашот.

Є дитяче меню.