На Дніпровській набережній відкрили кафе-бар Dill зі сніданками, реберцями та коктейлями

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Марія Іващук
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На Дніпровській набережній в ЖК «Севен» відкрили кафе-бар Dill зі сніданками, що подають цілий день.

Як повідомляє Posteat, заклад відкрили два друга Сергій та Віталій, які вже довгий час працюють в сфері гостинності, тому зустрічають і обслуговують гостей самостійно.

Бар на -1 поверсі можна орендувати за 5000 грн і святкувати зі своєю їжею та напоями, або ж під депозит.

На сніданок можна замовити: шакшуку, англійський сніданок, сирники, яєчню з ковбасками, гранолу з йогуртом і фруктами чи тости з авокадо і яйцями пашот.

Є дитяче меню.


Ціни: англійський сніданок – 180 грн, тости з авокадо і яйцями пашот — 160 грн, борщ червоний з салом і пампушками — 180 грн, ребра в медовому соусі — 230 грн, лимонад алое-ананас – 70 грн, коктейль Salted Caramel Gimlet – 170 грн
Адреса: Дніпровська набережна, 20Б (ЖК «Севен»)
Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00
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Опубліковано: 18 серпня 2023
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